Рустам Ашуров е бил член на организирана престъпна група, замесена в отвличането на първия заместник-председател на "Ориенбанк" Шухрат Исматулоев, което стана на 23 юни 2023 г. в Душанбе. Това разкри Генералната прокуратура на Таджикистан, като разкри самоличността на своя гражданин, предаде беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

The Tajik man who fired at the Chisinau airport turned out to be a bandit. He wanted to hide in Europe from a prison term in his homeland.



Rustam Ashurov was a member of an organized crime group involved in the kidnapping of the first deputy chairman of the Orienbank Shukhrat