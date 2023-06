Нападателят от летището в Кишинев е в тежко състояние (ВИДЕО)

Прокурорът каза, че по време на граничния контрол и изясняване на целта на посещението на гражданина на Таджикистан, той се е държал агресивно. Прокурорът уточни още, че става дума за терористичен акт, а следствието проверява възможностите за участие на други лица в този акт. Той подчерта, че разследването само проверява тази версия.

Прокурорът уточнява, че засега служителите на реда нямат информация дали стрелецът е бил член на военна или престъпна група. Прокурорът потвърди и известната досега информация - нападателят е стрелял от служебното оръжие на граничен полицай. Местни медии публикуваха и видео от летището, в което се чуват общо пет изстрела.

The citizen of Tajikistan who was shot today at #Chisinau airport is in a serious condition. He is now in the hospital under guard, Acting Prosecutor General Ion Munteanu said, specifying that, according to Moldovan law, he could face a life term of imprisonment.



