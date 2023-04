Светлина в небето уплаши жителите на Киев, оказа се падащ спътник на НАСА (ВИДЕО)

"Около 22:00 часа местно време на 19 април в небето над Киев беше наблюдавано ярко сияние на въздушен обект", заяви в Telegram ръководителят на военната администрация на града Сергей Попко. "По предварителна информация това явление е резултат от падане на космически спътник на НАСА на Земята", допълни той.

Some flash in Kyiv reported. Possible meteor or some space thing falling. Red Alert declared aftermath. pic.twitter.com/kHnJt9WNn4