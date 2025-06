Съюзник номер едно на Тръмп в Сената: Путин не иска мир, негова победа в Украйна ще подпали целия свят (ВИДЕО)

"Ако войната в Украйна завърши по такъв начин, че да се създаде впечатление за победа на Русия, това ще подпали целия свят. Оттеглянето от Афганистан беше ужасно решение (бел. ред. - то се случи по времето на Джо Байдън като президент на САЩ, но политическата подготовка тръгна от времето на първия мандат на Доналд Тръмп в Белия дом). То стана ключ за нахлуването на Русия в Украйна. То направи Америка да изглежда слаба. Говорил съм лично с президента Тръмп за това, сега го казвам публично – ако войната в Украйна завърши така, че сме изоставили Украйна, то ще бъде по-лошо от случилото се в Афганистан и много сериозен удар по мира в целия свят. И това ще бъде асоциирано с вашето име, а не искате да е така". Това заяви сенаторът-републиканец Линдзи Греъм, който е автор на проектозаконопроект за нови много строги санкции срещу Русия – Още: Смазване на икономиката на Путин: Американските сенатори подкрепят 500% мита върху руски стоки

Греъм каза и, че от първия си ден в Белия дом Доналд Тръмп иска да спре войната в Украйна. Сенаторът добави, че той е опитал да очарова Путин, да го приласкае буквално да седне на масата за мирни преговори. "Вече вярвам, че Путин не се интересува от мир – той иска да превземе Украйна със сила. Русия не печели войната, това е пропаганда – те се подготвят за нова офанзива през лятото или ранната есен и усилията им да бъде постигнат мир са фалшиви", каза сенаторът.

Същевременно Греъм е категоричен, че украинският президент Володимир Зеленски иска мир. "Той казва "да" на всичко, Путин казва "не" на всичко", обясни сенаторът - Още: Сценарий на война Москва-НАТО: Предимствата и слабостите на Европа при руска инвазия

И много категорично – няма да има достоен край на войната в Украйна, ако не бъде направено така, че да бъдат унищожени условията да се случи трета руска инвазия. "Не мисля, че Путин ще спре в Украйна, освен ако цената за него не е по-висока и по-значима. Ако не го спрем в Украйна, той ще продължи. Молдова, може би Грузия, може би Полша", добави Греъм - Още: Наглост от Путин: По-рано трябвало да направи инвазия, през 2022 г. вече не можело да се чака

