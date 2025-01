СЗО: Грузия се освободи от маларията

Световната здравна организация сертифицира Грузия като свободна от малария от след почти вековни усилия, съобщиха от СЗО. Сега Грузия се присъединява към редиците на 45 държави и 1 територия, които са постигнали това важно постижение. Сертифициране за елиминиране на малария се издава от СЗО, когато дадена страна е доказала, извън разумно съмнение, че веригата на местно предаване е била прекъсната в цялата страна поне през предходните три последователни години.

„Днес поздравяваме народа на Грузия за десетилетията на целенасочени и устойчиви действия за елиминиране на маларията, един от водещите убийци в света“, каза д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, генерален директор на СЗО. „Ангажираността и успехът на Грузия ни дава надежда, че свят без малария е възможен".

Министърът на здравеопазването Михаил Сарджвеладзе отбеляза, че сертифицирането на Грузия като страна без малария, е признание за устойчивостта на нейната здравна система. "Този успех означава, че Грузия може да се справи с важни здравни предизвикателства“, добави още здравният министър на страната.

#Georgia has been certified malaria-free by WHO, following a nearly century-long effort.

Georgia remained malaria-free for 25 years, but by 2002, malaria had reemerged in the country with 474 cases reported. Now, Georgia joins the ranks of 45 countries and 1 territory that have… pic.twitter.com/nEv70M5lqo