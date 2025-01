Такъв вятър не е имало от Втората световна война: Буря удари Ирландия (ВИДЕО)

Ирландия регистрира изключително силните пориви на вятъра след като бурята „Еовин“ нахлу от Атлантическия океан, съобщи AFP. Синоптиците издадоха червено" предупреждение за времето, което означава опасност за живота, в целия остров Ирландия и централна и югозападна Шотландия, допълва The Associated Press. Ураганните ветрове извадиха от строя електропреносните мрежи и доведоха до масови смущения в пътуванията. От кадрите на AFP в социалните мрежи се виждат изкоренени дървета, локални наводнения и хора, които не могат да стоят на краката си, заради вятъра.

