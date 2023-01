Танкове "Леопард" за Украйна - призив на Фон дер Лайен пред НАТО

"Смятам, че Украйна трябва да получи военното оборудване, от което се нуждае и което може да използва, за да защитава родината си", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг.

Това, за което Фон дер Лайен говори, включва съвременни противовъздушни системи, но и друго модерно военно оборудване. Тя беше попитана дали ще подкрепи държавите, които обмислят да доставят западни основни бойни танкове като "Леопард 2", и отговори положително. "Украинците защитават не само страната си, но и основните принципи на Устава на ООН", допълни председателят на ЕК.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел добави, че споделя позицията на Фон дер Лайен относно доставките на танкове.

