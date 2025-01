"Тази война трябва да приключи": Марко Рубио призова за смела дипломация на САЩ в Украйна (ВИДЕО)

Предложеният за държавен секретар на САЩ в администрацията на Доналд Тръмп – Марко Рубио, днес призова за „смела дипломация“ от страна на Вашингтон, за да бъде сложен край на войната на Русия в Украйна, предаде Франс прес. "Тази война трябва да приключи и желанието ни за нейния край трябва да бъде официална политика на САЩ", каза той на изслушването си пред Сената.

🇺🇸 "This war must end. Everyone must be realistic: both Russia and Ukraine will have to make concessions," said US Secretary of State nominee Marco Rubio. pic.twitter.com/B78f7uZv4X