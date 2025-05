Теч на секретни документи: Русия ударно модернизира ядрени бази край Казахстан (СНИМКИ)

Русия тихомълком модернизира инфраструктурата си за ядрени ракети в близост до казахстанската граница, показват изтекли в публичното пространство класифицирани документи и сателитни снимки, анализирани от датската разследваща група Danwatch и германското издание Der Spiegel. Разкритията, публикувани на 28 май, се фокусират върху мащабни модернизации на силозни комплекси в Оренбургска област, особено в близост до град Ясни, където са разположени 621-ви и 368-ми ракетен полк на Русия. И двата са оборудвани със стратегическата ракетна система "Авангард" - хиперзвуково оръжие, способно да носи ядрена бойна глава.

Изтекли са повече от два милиона файла, като те включват подробни архитектурни планове, вътрешни разпределения и документи за обществени поръчки за нови военни обекти. Голяма част от тези чувствителни материали са били публикувани по невнимание в руските портали за обществени поръчки - практика, която продължава от години въпреки преминаването към класифицирана тръжна система за военни поръчки през 2020 г.

