Разузнаването на САЩ с мистерия: Русия разгръща нови ядрени ракети (ВИДЕО)

Доста изненадващо разширяване на руския ядрен арсенал - тази оценка е залегнала в новия публичен доклад 2025 Worldwide Threat Assessment (Оценка на заплахите в световен мащаб 2025) на Агенцията за отбранително разузнаване на САЩ. Тя отчита разполагане на ракети "въздух-въздух" с ядрени бойни глави. "Русия разширява ядрените си сили чрез добавяне на нови способности, включително ядрени ракети "въздух-въздух" и нови ядрени системи", се казва в документа.

Понеже е описана като ново оръжие, почти сигурно е, че става дума за версия на R-37M - ракета "въздух-въздух" с много голям обсег, пише The War Zone. Въпреки това в доклада от САЩ не се посочва конкретно ново оръжие.

Всъщност наличието на такива ракети "въздух-въздух" в руските въоръжени сили не е новина. Още по времето на Съветския съюз Москва разполагаше с ракетата с далечен обсег R-33, чийто ядрен вариант страната показа по време на военните учения с нестратегически ядрени оръжия през лятото на 2024 г., припомня украинското издание Defence Express, специализирано в областта на отбраната.

R-33 е стара ракета за прехващач МиГ-31, разработена през 70-те години на миналия век и приета на въоръжение през 1981 г. С обсег на поразяване от 120 км в базовата версия и с полуактивно радиолокационно насочване, полезността ѝ е твърде далеч от нуждите на съвременните въздушни боеве. Съществува и версията R-33S с обсег на действие 160 км и активно радиолокационно насочване, за която се съобщава, че е разработена през 1990 г., но не е ясно дали действително е произведена.

Няма публични данни за мощността на ядрената бойна глава на тази ракета. Ясно е само теглото на конвенционалната бойна глава - 55 кг. Обикновено ядрените заряди с ниска мощност и енергия до пет хиляди тона се правят с това тегло.

Ако Русия наистина се е ангажирала с разработването на ядрени оръжия "въздух-въздух", друга ракета, която трябва да се спомене, е R-37, известна още като RVV-BD. Тя също е разработена в СССР, но е завършена едва през 2010 г., а впоследствие е приета на въоръжение през 2014 г.

Декларираният обсег на действие е 200 км при основната версия и 300 км при подобрената - R-37М. И двете модификации разчитат на активен радарен търсач. Капацитетът на бойната глава е 60 кг, което позволява тя да поеме ядрен заряд.

R-37 е интегрирана в самолетите МиГ-31 и Су-35 и от 2022 г. насам редовно се използва от руски изтребители срещу самолети на Украинските военновъздушни сили. Украинските бойни пилоти обаче твърдят, че ефективният обсег на тази ракета е много по-малък, отколкото руснаците приписват на оръжието.

Друг "кандидат" за ролята на ядрена ракета "въздух-въздух" е KS-172. Това е двустепенна ракета, разработена на базата на 9М83 за системата "земя-въздух" С-300В, която може да се похвали с обсег на действие от 400 км и бойна глава с тегло 50 кг. Отличителна черта е мощната активна радиолокационна глава за самонасочване, за която се твърди, че може да засече цел от разстояние 80-100 км. Известните носители на тази ракета са Су-35 и Су-57.

Като цяло е под въпрос колко практично е използването на ракети "въздух-въздух". Още в епохата на Студената война се предполагаше, че тези ядрени ракети могат да се заемат с цели групи стратегически бомбардировачи. Не само СССР, но и Съединените щати възприеха тази концепция.

Например САЩ разполагаха със зенитна ракета Bomarc с обсег на унищожаване на целта 800 км. Ядреният заряд ефективно компенсираше липсващата точност и предлагаше възможност за ликвидиране на всички самолети в дадена група с един изстрел.

От друга страна, в наши дни военновъздушните сили по света разполагат с методи за провеждане на координирана въздушна атака по различни начини. И все пак, тъй като Руската федерация продължава да финансира производството на тези оръжия, Кремъл очевидно има предвид някаква стратегия, която би обяснила разходите - такава, каквато докладът на американското разузнаване не уточнява, посочват експертите от Defence Express.

Russia is deploying new R-37 air-to-air missiles equipped with nuclear warheads, according to U.S. intelligence.



Despite Putin’s claims that Russia supposedly stands for all things good and opposes all things bad, all evidence points to the contrary. pic.twitter.com/hcClCKmxFL