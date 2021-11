Тежка влакова катастрофа до Солсбъри (СНИМКИ)

BBC съобщава за 12 ранени, няма информация за загинали. Един от машинистите е бил притиснат в кабината, но е освободен от екипите и е откаран в болница без сериозни наранявания, съобщават агенциите. Всички пътници вече са евакуирани.

По първоначална информация, влак, навлизащ в Солсбъри е дерайлирал след контакт с неизвестен обект в тунел. Вследствие на това, е блокирана релсовата система и след това друг влак се е ударил в първия. Движението по линията е спряно.

Властите публикуваха съобщението си в Туитър, като заявиха, че на място са изпратени екипи на полицията и пожарната, а повече информация се очаква на по-късен етап. По-късно от британската транспортна полиция потвърдиха за инцидент в тунела Фишъртън, Солсбъри. Сигналът за дерайлирал влак е получен в 18.46 ч. съобщи БНТ.

We are currently at the scene of a train crash involving two trains between Andover and Salisbury.



We are responding with the fire and ambulance service at the site close to London Road, Salisbury.



Will update as soon as we have more information. pic.twitter.com/1y3x1p1dkB