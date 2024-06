Тежко на враговете: "Азов" благодари на САЩ, че отново ще им доставя оръжия (ВИДЕО)

"Искам да поздравя всички бойци от 12-та бригада на специалните сили "Азов" и целия цивилизован свят с победата над руската пропаганда", каза във видео обръщението си Прокопенко.

Както писахме по-рано "Азов" премина успешно проверката, изисквана от законодателството на САЩ, и има право да получи помощ от Съединените американски щати в областта на сигурността.

Още: САЩ най-после вдигнаха забраната за доставки на оръжия за полка "Азов"

"Колосалният боен опит на войниците, сержантите и офицерите на "Азов", в съчетание със съвременните американски оръжия, ще се превърне в смъртоносно оръжие за враговете на Украйна", каза още Прокопенко като обеща, че "Азов" ще оправдае със смелост, дисциплина и издръжливост възложената им отговорност.

Още: Зеленски два пъти отхвърля искания за разблокиране на западно оръжие за полка "Азов"

