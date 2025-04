Терорът продължава: Руска балистична ракета уби най-малко четирима в Кривой рог (ВИДЕА)

Руска ракета порази предприятие в украинския град Кривой Рог и уби най-малко четирима души, предаде Укринформ, цитирайки ръководителя на градския Съвет за отбрана. На този етап има информация за трима ранени, написа Олександър Викул в приложението "Телеграм". За атаката на гражданска инфраструктура руските сили са използвали балистична ракета, твърди Укринформ. Според Йевхен Ситниченко, началник на районната военна администрация на Кривой рог, състоянието на ранените е стабилно, а са нанесени щети и на жилщни сгради. Още: Халюциниращият Ванс: Има невероятен прогрес към мир. Руски ракети пак удариха родния град на Зеленски (ВИДЕО)

Кривой Рог - родният град на украинския президент Володимир Зеленски, който се намира на около 80 километра от фронтовата линия - редовно е взиман на прицел от руските въоръжени сили от началото на войната, отбелязва АФП.

Russian terror continues. A ballistic missile strike on Kryvyi Rih has killed four civilians, according to regional authorities. This is nothing but terrorism. pic.twitter.com/t2jFu7wgEU

Междувременно Укринформ съобщи и че руските сили този следобед са извършили атака с дрон срещу многоетажна сграда в Харков, при която са били ранени четирима души. "Дронът „Мълния“ на врага порази квартал "Киевски“ в града. Изясняват се последиците“, написа в "Телеграм“ кметът на Харков Игор Терехов.

Началникът на харковската областна военна администрация Олег Синегубов по-късно потвърди, че дрон е поразил осмия етаж на 16-етажна сграда. "За щастие няма пожар, въпреки че прозорците на сградата са изпочупени“, отбеляза Тереков. Още: Щети по детски градини и бомба по жилищни сгради: Харков пак усети "примирието" на Путин (ВИДЕО)

Снощи Харков бе подложен на масирана атака с дронове, при която бяха ранени девет души, включително три деца. Най-малко 29 сгради бяха повредени и големи пожари избухнаха в частни предприятия.

The State Emergency Service shared the aftermath of a Russian drone attack in Kharkiv. 14 rescuers and 4 units of equipment were involved, along with police, utility services, and volunteers. 5 people were injured, including a 10-year-old child. pic.twitter.com/9nFtByzQ0O