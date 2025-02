"Това е неприемливо": Германският министър на отбраната с остра реакция на речта на Джей Ди Ванс (ВИДЕО)

Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус отхвърли критиките на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс към германските и европейските политически сили като неприемливи. "Тази демокрация току-що беше поставена под въпрос от вицепрезидента на САЩ, не само германската демокрация, но и тази на Европа като цяло", заяви министърът на отбраната Борис Писториус на Мюнхенската конференция по сигурността. "Ако го разбирам правилно, той сравнява състоянието на Европа с това, което преобладава в някои авторитарни режими... това не е приемливо", добави той.

"This is NOT acceptable!": German Defense Minister Boris Pistorius goes after JD Vance for blasting the EU in his speech pic.twitter.com/W7s3Q3QL20