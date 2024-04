Три руски военни части са атакувани в Крим, има ранени: Независим руски източник (ВИДЕО)

Жители на полуострова съобщиха за взривове на няколко места тази нощ - в Евпатория, Джанкой, Симферопол, Гвардейски и Красноперекопски район, съобщи по-рано Телеграм каналът "Кримски вятър". Неофициално се заговори за комбиниран украински удар с дронове и далекобойни ракети ATACMS, които САЩ наскоро доставиха на Киев във версията с най-голям обхват (300 км): Нападение с ATACMS в Крим, расте броят на жертвите в Одеса (СНИМКИ).

ASTRA съобщава за удари по военното поделение в с. Донское (Симферополски район) и по обекти на 31-ва дивизия за ПВО на Министерството на отбраната на Руската федерация в Черноморски и Сакски район.

Твърди се също така, че балистични ракети отново са атакували летище Джанкой, където се намира хеликоптерният полк на 4-та въздушна армия и командването на ПВО на Южния военен окръг. Появиха се и видеокадри:

What is believed to be footage from last night's missile attack against occupational forces at Dzhankoi airfield, Crimea. The man simply says "the sky is red". pic.twitter.com/SiQYNbsjf7