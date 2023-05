Трибуна на училищен стадион в Русия пропадна, има жертва и ранени (ВИДЕО)

Инцидентът е станал по време на детски турнир по футбол за деца във възрастовата груа 12-13 г. Сред ранените има 15 деца.

По думите на ръководителя на градската администрация Алексей Логвиненко - причината за инцидента е бил силният вятър.

The no. of people injured in the collapse of the stand of the rowing canal in Rostov-on-Don rose to nine,1 person died,the Ministry of Emergency Situations said.

According to local media,football competitions among children aged 12-13 were held at the stadium. pic.twitter.com/I0GZLNX9hb