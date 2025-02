"Тръмп дрънка глупости за Украйна": Част от Европа мисли за войници, шанс за Китай (ОБЗОР - ВИДЕО)

Докато говори, Тръмп пренаписва историята. Нищо от това, което твърди за Украйна и причините за войната, не е дори близо до истината. Той изглежда вади цитати директно от учебника на руската пропаганда. С други думи, той говори глупости. Това накратко написа германският журналист и член на екипа на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке, който е само един от многото журналисти и анализатори, коментиращи подхода на американския президент за мир в Украйна. Крайно показателно е как държавният глава на САЩ продължава да говори, че е „много лесно“ да бъде спряна войната – показно за нивото на комуникация и възможни решения към толкова сложен проблем: Тръмп: Украйна трябва да проведе избори, Зеленски има само 4% подкрепа (ВИДЕО)

Trump is rewriting history as he speaks.

➡️Nothing he claims about Ukraine, and the origins of this war, is anywhere close to the truth.

➡️He seems to be quoting straight from the Russian propaganda machinery.

➡️In other words, he is talking shit. — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) February 18, 2025

Дипломацията на Тръмп: Думи, думи – а действията и резултатите?

"Русия иска да направи нещо – иска да спре зверството, варварството", заяви Тръмп и продължи с клишетата и намеците колко е зле за Украйна. Думите му след първата среща на САЩ и Русия в Саудитска Арабия предизвика яростни коментари от подкрепящите Украйна и призиви американският президент "да види среден пръст":

🇺🇸 Trump is open to sending US peacekeepers to Ukraine. He also praised the US-Russia talks in Riyadh and said his confidence in resolving the war has increased. Trump added that he is disappointed with Ukraine's stance, claiming Kyiv had 3 years to negotiate.



Trump also said… pic.twitter.com/hVjddPlMPN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 18, 2025

“You should have never started it, you could have made a deal” Trump to Zelenskyy



Mr Trump's comments came after senior US and Russian diplomats met in Saudi Arabia for the first time in many years, to discuss ending the war. Ukraine and European nations were not represented… pic.twitter.com/3hqapojpeJ — NEXTA (@nexta_tv) February 19, 2025

Какво всъщност стана в Рияд – яркият сигнал от Държавния департамент на САЩ е в ущърб на ЕС. Макар и не директно посочен, Съюзът сякаш беше описан като "дразнител" - но държавният секретар на САЩ Марко Рубио увери, че Европа има своето място на масата за преговорите за мир в Украйна. Рубио добави, че Съединените щати не мислят да свалят санкции срещу Русия докато няма сигурен ангажимент за мир в Украйна от страна на режима на руския диктатор Владимир Путин: САЩ: С Русия се съгласихме да преодолеем "дразнителите" в двустранните ни отношения

Кресчендото от фанфари отвъд Атлантическия океан какъв "невиждан успех" за Тръмп е срещата в Рияд е оглушително. "Никой не за 3 години не е успял да направи това, което се случи в Рияд – Доналд Тръмп е единственият политически лидер в света, който е способен. Никой не е отстранен – президентът Тръмп се старае да донесе мир", заяви Марко Рубио, уточнявайки, че никой за 3 години не е успял да се стартира процес за бъдещи преговори и че има очевидно още много работа, преди процесът да бъде завършен. "Абсолютно гигантска стъпка към мир, първа стъпка от много" - не остана по-назад и говорителката на Белия дом Каролин Лийвит, която беше моментално иронизирана в социалните мрежи: гигантска стъпка назад. Лийвит също повтори как Тръмп постоянно бил във връзка с украинския президент Володимир Зеленски и с европейските лидери, „обаче трябва да излагаш позициите и на двете страни във войната, за да се реши проблемът“: За какво се разбраха САЩ и Русия на преговорите в Рияд: Няколко основни момента

🗣️ U.S. Secretary of State Marco Rubio: "No one else has been able to bring something together like what we saw today because Trump is the only leader in the world that can... The only thing President Trump is trying to do is bring about peace." pic.twitter.com/7REXpT2bPd — NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2025

🇺🇸 “A monumental step toward peace” – White House Press Secretary Caroline Leavitt on U.S.-Russia talks in Saudi Arabia.



“Under President Trump’s directive, Secretary of State Rubio, Special Envoy Steve Witkoff, and National Security Advisor Mike Waltz took significant steps… pic.twitter.com/wFMYGlF2QH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 18, 2025

Американският професор по история в Йейл Тимъти Снайдер, който е автор на няколко много известни книги (сред тях "За свободата" и "За тиранията"), накратко коментира срещата в Рияд така: "Американската преговорна делегация няма никаква експертиза в международната дипломация на високо ниво, никаква регионална експертиза и познание за Украйна и Русия, и никакво познание за чуждия език, с който трябва да се справи. А за руснаците изобщо не е така – меко казано. Изглежда като кървава баня (в полза на руснаците) още при планирането":

The American team has almost no experience in high-level international negotiation, no regional expertise on Ukraine and Russia, and no relevant foreign language knowledge. Not true of the Russians, to put it mildly. Looks like a bloodbath by design. https://t.co/D996hSFETt — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) February 18, 2025

В подкрепа на този кратък анализ, американската телевизия NBC излезе с категоричен материал, че Путин не е заинтересован от дълготраен и стабилен мир в Украйна и това са разузнавателни данни на американските служби. Путин все още иска да постави под контрол цяла Украйна, твърди телевизията, позовавайки се на четири свои източника в западни разузнавателни служби. „Нямаме дори късче информация, което да показва, че Путин има интерес от истински мир в момента. Той смята, че печели“, подчертава един от тези източници пред NBC, а общото мнение на източниците е, че руският диктатор може да се съгласи на примирие колкото да възстанови силите си и пак да поднови военните действия в Украйна, за да я подчини напълно. Систематично от Кремъл не признават суверенитета на Украйна, не признават легитимността на украинския президент Володимир Зеленски като държавен глава, с лъжливи опорни точки, а Русия опитва да се представи като равностоен на САЩ играч и прокарва дългогодишния си дневен ред, без никакви сигнали за компромоси, както отвреме-навреме от американска страна се мъчат да говорят, че трябва да има - абсолютно същата позиция е застъпена в дневния анализ на ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. ISW набляга на следното – в Рияд Русия постави основите на разговор със САЩ за възстановяване на икономически отношения т.е. отпадане на санкции.

Същевременно украинският президент Володимир Зеленски пак заяви, че Украйна иска край на войната повече от всички, но край, който носи справедлив и дълготраен мир. Какво значи това – украинският президент посочи 3 условия, докато вчера беше на визита в Турция. Първо, размяна на военнопленници и връщане на отвлечените от Путин украински деца. Второ, силни гаранции за сигурност, че армията на Путин няма да нападне Украйна отново. Трето – никакво юридическо признаване на окупираните от руснаците украински земи. За гаранциите за сигурност, украинският държавен глава каза, че след като членство на Украйна в НАТО не е възможно, а това е най-силната гаранция, то другите са силна украинска армия и силен мироопазващ контингент. Според Bloomberg, принц Мохамед бин Салман, който беше домакин на срещата между САЩ и Русия в Рияд, е настоявал Зеленски също да бъде там, но американците и руснаците не са искали украинско присъствие на тази среща. Зеленски отложи визитата си в Саудитска Арабия, предвидена за 19 февруари, и я пренасрочи за 10 март, със следните думи: "Не искам никакви съвпадения". Предишният държавен секретар на САЩ Антъни Блинкен също беше многозначителен: "Ако не си на масата в международните отношения, значи си в менюто". Зеленски се мъчи да повлияе на Тръмп, за да не се стигне до сделка за мир "или вземаш каквото ти предлагаме, или не – друго няма": Зеленски: Защо САЩ и Русия си мислят, че ще приемем ултиматуми, като отказахме в най-трудния момент?

При всички тези събития, известният украински журналист Дмитро Гордон коментира, че действията на Тръмп за Украйна са насочени срещу Китай и са опит Русия да бъде отклонена от съюз с Пекин. Гордон напомни брифинга на китайското външно министерство преди срещата в Рияд – Пекин отказа да коментира дали би изпратил китайски войници като мироопазващи сили в Украйна. Украинският журналист постави и въпроса – след като Тръмп с такава лекота обръща гръб на Европа, кой ще подкрепи САЩ, ако Китай реши, че е време да си върне Тайван на всяка цена? В разговорите между САЩ и Русия в Рияд има още един акцент, от Съединените щати – да се изключат "враждебни сили" от Арктика, а там Китай има много сериозни интереси. Руската дипломация обаче е способна да протака с години процесите, за които се говори, а едва ли това е бъдещата голяма цел на Доналд Тръмп – втори и последен мандат президент на САЩ, с хоризонт на власт от 4 години: Играч от втора линия настъпва в Украйна. Русия изригна на фронта (ОБЗОР – ВИДЕО)

Чужди войници в Украйна

Специално за бъдещ мироопазващ контингент в Украйна, британският таблоид The Sun спекулира, че Великобритания може да прати две бригади т.е. 10 000 войници, защото британската армия сега има само 70 000. В Нидерландия парламентът гласува да има „конструктивна позиция“ на страната по въпроса – парламентът там взема крайното решение за изпращане на войници зад граница. Гласуването беше в долната камара (на представителите) на нидерландския парламент – резолюцията е правителството да заеме активна позиция за Украйна и "да помага за осигуряване на стабилност" при постигане на мирно споразумение. Не е задължително нидерландски военни да са част от контингент на НАТО, се казва в резолюцията, предаде NOS.

България не може да бъде сериозен донор на техника и войници, коментира дългогодишният кореспондент на БНТ и БНР от Русия Валерий Тодоров, който имаше амбиция да оглави и БНТ преди няколко години. Очевидно ще става без нас, не съм съгласен, че не можем да допринесем, опонира журналистът Чавдар Стефанов в сутрешния блок на Националната телевизия. Очевидно играем за руските интереси и за интереса на управляващия елит, който пази интересите на част от обществото ни – разделена страна сме, а в това положение политиката на снижаване е най-добра, обобщи Стефанов. И всичко това, след като френският президент Еманюел Макрон обяви втора среща за Украйна, отново без да са включени всички държави от ЕС в нея: ЕС обмисля пакет от 6 милиарда евро военна помощ за Украйна

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Ново увеличение на интензивността на боевете в Украйна на дневна база – със 17 бойни сблъсъка повече. Общо, съгласно официалните украински данни, за денонощието на 18 февруари са станали 156 бойни сблъсъка. Рязко увеличение има на мащаба на руските бомбардировки – 144 управляеми авиационни бомби (КАБ) са използвани от руснаците за последните 24 часа т.е. с 45 повече на дневна база. 44 от бомбите са хвърлени в Курска област т.е. по цели на руска територия. Расте и интензивността на руския артилерийски огън – с 600 снаряда повече са изстреляли руснаците на дневна база т.е. общо 5600. Намалява обаче с 600 броят на използваните от руската армия FPV дронове-камикадзе – 2386 за 18 февруари, показва сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление остава Покровското – 50 отбити руски пехотни атаки там. Още 17 са спрените руски пехотни атаки в намиращото се на юг Новопавловско направление, където село Константинопол остана най-важната руска цел, за да се затворят остатъците от бившето Кураховско направление и руските сили там да бъдат пренасочени към по-трудни други участъци на фронта. Голямата новина са 14 руски пехотни атаки в Запорожка област, към района на Гуляйполе – това е почти в средата на областта. Вече имаше доста анализи, че след падането на Велика Новоселка руските сили ще почнат да атакуват към Гуляйполе. В Торецкото направление е имало 18 руски пехотни атаки, в Купянското – 16, в Лиманското – 12, а в Курска област – 10.

Russians have repeatedly complained about the number of Ukrainian drones, and this is how they decided to tackle the problem - covering the roads they use with fishing nets. pic.twitter.com/UoWRwsUifl — WarTranslated (@wartranslated) February 18, 2025

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец пише, че руснаците се мъчат да продължат на югозапад-запад покрай Покровск, през Котлино и Успеновка, но за последните 3 дни не са направили нищо. Украинският успех в Пищане според него показва, че щом украинската армия има напредък от поне 1 километър по път Т-0406 в района на Котлино, руснаците трябва да спрат да атакуват селскостопанския комплекс "Ковалиха" до селото и да отстъпят и от пътя за Межево на юг, ако не искат да бъдат ударени във фланг. Говорителят на украинското командване "Хортица" майор Виктор Трехубов обобщи, че през януари руснаците са загубили 14 000 - 15 000 войници в Покровското направление, като 7000 от тях са убити: 60 000 изчезнали руски войници: Роднините им ги търсят с помощта на украински проект (ВИДЕО).

За Новопавловското направление Машовец казва, че Андреевка вече е под руски контрол в по-голямата си част т.е. остава реално само линията Улакли – Константинопол като последна по-голяма украинска позиция в този сектор на фронта. Украинският военен експерт казва и, че Улакли също на практика е в руски ръце – но украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, изрично казва, че поредният опит на руската армия да влезе в Константинопол е спрян, обаче в южната част на селото има руски позиции (украинският военен Станислав Бунятов твърди, че е избита руска щурмова група от около 20 души). А за Велика Новоселка оценката му е, че украинската армия там няма достатъчно ресурси и руските сили напредват постепенно към Новоочеретувато и Времеевка. Липсата на достатъчно военна техника от руска страна е показателна - редовно руските войници вървят напред пеша: ВИДЕО, 18+!

Оборона села Улакли,Донеччина pic.twitter.com/oBduONlk49 — Мисливець за зорями (@small10space) February 18, 2025

За Купянското направление Машовец предупреждава, че руснаците всячески се мъчат да разширят плацдарма си през река Оскол северно от град Купянск, в района на Двуречна. "Атакуват доста интензивно в посока Новомлинск – Фиголовка", казва той, като отчита, че Двуречна още не е изцяло под руски контрол, село Западно – също, обаче руският плацдарм бавно и постепенно се разширява. "Доколкото разбирам, украинското командване просто няма достатъчно сили поне да блокира тази експанзия", добавя той и казва, че навсякъде другаде в Купянското направление руснаците засега нямат успех. Говорителят на Харковската военновременна администрация Виталий Ганчев коментира, че руснаците са превзели населено място в района на Двуречна - Машовец казва, че това е Филоговка.

В Лиманското направление руското военно министерство обяви, че след Терно е превзета и Ямполовка, т.е. руснаците разширяват зоната на контрол източно от река Жребец. И тук обаче няма още геолокализирани видеокадри, които да потвърждават руското твърдение.

За Курска област известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, обяви, че украинците били изтласкани от южните и източниците покрайнини на село Свредликово, западно от Суджа. Колегите им по руска пропаганда "Два майора" добавят, че имало украинска контраатака в Свредликово – 5 щурмови групи и 4 бронирани машини, но тя била отблъсната. Потвърждение с геолокализирани видеокадри на всички тези твърдения все още няма.

Тази нощ Руската федерация изстреля 167 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. От тях 106 са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, още 56 са приземени с електронно заглушаване т.е. 6 дрона са успели да преминат украинската противовъздушна отбрана. В сводката на украинските ВВС е посочено и, че руснаците са изстреляли две балистични ракети "Искандер-М" или KN-23 по цели в Суми. Най-сериозни щети има в Одеса: Ударени детска болница, 13 детски градини: Големи щети от руски дронове в Одеса (ВИДЕО)