Играч от втора линия настъпва в Украйна. Русия изригна на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Тръгвам си от Мюнхенската конференция по въпросите на сигурността в мрачно настроение. Сред всичкия шум, Съединените щати сигнализираха какви са плановете им за Европа и нещата се изясняват. Определено обаче нещата не са добре. Украйна не може повече да разчита на САЩ. Американският президент Доналд Тръмп иска сделка и я иска бързо. Бързите сделки струват повече на купувача, но САЩ не искат да плащат – затова Украйна ще трябва да плати. Това е началото на анализ на бившия литовски външен министър Габриелиус Ландсбергис, който той публикува в официалния си профил в социалната мрежа "Х". Анализът е побран в 17 публикации, те могат да бъдат проследени в една нишка от всеки потребител на платформата, който се е логнал в профила си.

Какви са основните притеснения на Ландсбергис – че САЩ вече не искат да са основен гарант на сигурността в Европа, че има разговори за частично изтегляне на американския военен контингент от Стария континент, че сегашната американска администрация търси сътрудничество в Европа с крайни политически движения, които водят към разруха. "Путин е в позиция да поиска всичко. Той може да поиска избори за президент в Украйна, да поиска да задържи окупираните украински земи, да поиска неутрална Украйна. Всички тези идеи бяха подхвърлени и Тръмп може да се съгласи", смята бившият литовски външен министър.

Той чертае и далеч по-опасна картина – според него, САЩ имат право, че Европа твърде малко работи за своята сигурност и разчита на Америка, само че "лекарството на Тръмп може да убие пациента". Ландсбергис обръща внимание на Китай – според него, китайците могат да изиграят исторически сценарий като този на Хенри Кисинджър през 70-те години на XX век, с който Китай и Русия биват разделени. Сега обаче това може да се случи с Източна и Западна Европа – Китай да почне да става гарант за сигурност в Източна Европа. Показателно е, че от украинска страна (украинският външен министър Андрий Сибиха) имаше среща с китайския външен министър Ван И и Сибиха подчерта, че Украйна има нужда от подкрепата на Китай. "Украйна има много какво да предложи на Китай в замяна на гаранции за сигурност – възстановяване, пристанища, селскостопански продукти (Китай внася най-много царевица точно от Украйна и то за животновъдния си сектор)", пише бившият литовски външен министър: Китай отмъква под носа от Русия окупираните украински територии

🇺🇦🇨🇳 Ukrainian Foreign Minister Sybiha met with Chinese Foreign Minister Wang Yi and invited him to Kyiv, saying it's the right time for talks on a just and lasting peace in Ukraine. "We need your support," he emphasized. pic.twitter.com/juqAWx28Eu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 15, 2025

Важен щрих, че Украйна действа в известна степен от позицията на "удавник се хваща за сламка", но и че се бори яростно за своето – Володимир Зеленски коментира официално, че не е подписал споразумение със САЩ за редкоземните богатства на Украйна. Зеленски заяви, че не е позволил да има подписи на ниво министри, защото споразумението за момента не защитава украинските интереси по негово мнение. "Още има нужда да се работи по него, за да е сигурно, че интересите на Украйна са защитени", каза той. Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп вече открито заговори за сделка за 500 млрд. долара – редкоземни елементи в замяна на американска военна и икономическа подкрепа, а в Мюнхен американците опитаха да получат правата върху 50% от украинските природни богатства, засега неуспешно: Неофициално: Зеленски отказал да подпише отстъпването на 50% от редкоземните минерали на САЩ?

Ландсбергис е убеден, че Европа има ресурсите да се справи, но звучи песимистично що се отнася до политическата воля. Ако само част от европейските държави продължат да подкрепят Украйна, без досегашния мащаб на американската помощ, а други се дистанцират, опасностите за Стария континент ще се увеличат неимоверно. Трябват ни силни лидери, като Чърчил, смята той – пълният му анализ вижте на английски език ТУК!

"Има решение за перспективите Украйна да влезе в НАТО и никоя държава не може да го промени" - така най-вероятният бъдещ германски канцлер Фридрих Мерц показа какво лидерство може да се очаква от него и че само леко звучи като да е "германският Чърчил", защото според него влизането на Украйна в НАТО няма да попречи на старт на мирните преговори. Мерц визира следното – НАТО не изключва влизане на Украйна, но няма план и пътна карта т.е. това е една мъглява перспектива за далечно бъдеще. Същевременно Мерц, за разлика от сегашния германски канцлер Олаф Шолц, подкрепя предоставяне на германските далекобойни ракети "Таурус" на Украйна:

Germany’s chancellor candidate Merz: "A decision has been made regarding Ukraine’s NATO prospects, and no country can change it." He rejects claims that NATO membership would hinder peace talks with Russia. Merz also supports providing Ukraine with Taurus missiles. pic.twitter.com/Gex9iwEHYM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 15, 2025

Zelensky held a meeting with German chancellor candidate Merz on European policy.



"Grateful for Germany’s strong support—one of our biggest partners and defenders of life. Their air defense aid has saved thousands of lives. This is how we must continue working with all allies." pic.twitter.com/StHtkSF7Yl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 15, 2025

180 дни за край на войната в Украйна

В Мюнхен, специалният пратеник на Тръмп за Украйна о.з. генерал-лейтенант Кийт Келог заяви, че се стреми към това да има край на войната в Украйна в рамките на 180 дни. Келог наблегна и на следното – че Владимир Путин също ще трябва да направи отстъпки, като дори заговори за намаляване на руската армия и отказ от военни действия за неопределен бъдещ период. Келог не изключи и натиск Русия да отстъпи поне от някои завладени от нея украински земи. Украинският президент Володимир Зеленски предложи задочно на Келог да посети фронтовата линия и сам да види какво става, още повече, че Келог има дългогодишен военен опит. Нека говори с командирите на украинските бригади и с украинските войници, призова украинският държавен глава.

BREAKING: the war in Ukraine will end in less than a year, I publicly commit to 180 Days, Kellogg



Trump's special envoy for Ukraine Keith Kellogg just stated at the Munich Security Conference that both Russia and Ukraine will be at the negotiation table, with the U.S. acting as… pic.twitter.com/fRm4BRzXFh — NEXTA (@nexta_tv) February 15, 2025

Междувременно, Politico публикува материал на база свои източници, че представители на администрацията на Тръмп отиват през следващата седмица в Саудитска Арабия, за да започнат разговори за мир с представители на Русия и Украйна. Американската делегация ще е в състав държавният секретар Марко Рубио, представителят за Близкия изток Стив Уиткоф и съветникът по националната сигурност на Белия дом Майк Уолц. Кийт Келог обаче няма да присъства. Никой не ни е поканил в Саудитска Арабия – това заяви украинският президент Володимир Зеленски. "Видях, че някой каза, че ще има среща в Саудитска Арабия на ниво президенти на САЩ и Русия. Малко мирни преговори. Даже знамето ни сложиха... Не знам какво е това. Не е сериозно", коментира Зеленски от Мюнхен.

Тръмп не предава Украйна, спрете да се оплаквате и действайте. Ако Путин превземе Украйна, Босна ще ни се види като пикник – трусовете ще продължат десетилетия. Тръмп не го иска – може да не съм съгласен с всичко, което казва, но не предава Украйна – това послание отправи бившият британски премиер Борис Джонсън, който също се появи в Мюнхен:

"Trump is not betraying Ukraine. But it is time for Europeans to stop panicking, stop whingeing — and step up" — Boris Johnson



According to former British Prime Minister, US President Donald Trump can't launch his presidency "with a rout for the West" and allow Putin "to… pic.twitter.com/snSdYQGEp2 — NEXTA (@nexta_tv) February 15, 2025

"Путин не иска мир – той иска война. За него войната е инструмент да контролира руското общество, страната си, регионите. Ако Украйна се предаде, за него ще е по-лесно, но само защото няма да плаща цената, която плаща сега", каза украинският външен министър Андрий Сибиха, след като и Зеленски предупреди, че Путин иска да използва Тръмп като трофей в дипломацията за мир с покана американският президент да отиде в Москва за парада на 9 май и да създаде имидж на суперсила за Русия. Показателно е, че американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща сериозно внимание на интервю за ТАСС на Виктор Медведчук – кумец на Путин. Медведчук е политическото оръжие на Путин – той говори как Зеленски бил нелегитимен, как Русия имала право да си върне "исторически земи" и как всички съседи на Украйна имали основателни претенции за украинска земя на база история. Припомняме, че Медведчук беше разменен за пленените от руснаците защитници на "Азовстал", начело с Денис Прокопенко-Редис, командирът на 12-та бригада "Азов": Всеки луд с номера си: Украйна завладя конференцията за сигурността в Мюнхен (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Putin doesn’t want peace—he wants war. For him, war is a tool to control his society, his country, and his provinces. If Ukraine surrendered, it would be easier for him, but only because he wouldn’t have to pay the price he’s paying now," Ukrainian Foreign Minister Sybiha… pic.twitter.com/5QbR9vMvWl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 15, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Само за ден ситуацията на фронта в Украйна ескалира в чудовищен мащаб. Официалните украински данни сочат, че е имало 261 бойни сблъсъка – това е второто най-високо число по този параграф във войната досега: Севернокорейският ефект в Курск: Безумно число руски пехотни атаки за 24 часа (ОБЗОР – ВИДЕО). Увеличението е със 149 сблъсъка – такава разлика за само 24 часа не е виждана. Подновената руска военна активност е в синхрон с предвиждане на украинския военен анализатор Олександър Коваленко – на 15 февруари той писа в канала си в Телеграм, че според него руското военно командване е получило за задача да приключи с бившето Кураховско направление (сега Новопавловско), където украинците все още не позволяват на руснаците да стигнат до магистралата Запорожие – Донецк, както и да превземат Покровск. Коваленко прогнозира, че е много вероятно заради ускореното развитие на дипломатическото поле по въпроса с официални мирни преговори Кремъл да е наредил на руското военно командване да приключва с Покровск т.е. да има фронтална атака от юг срещу града, а не опит да бъде обкръжен, което би отнело месеци предвид факта, че от север руските сили дори не са успели да атакуват с пехота Мирноград: Украинците съсипват руснаците с FPV дронове при Покровск: Данни от руска и украинска страна (ВИДЕО)

Outside Pokrovsk with Ukraine’s Da Vinci Wolves, we saw Russian infantry supported by a T-72 tank attack their positions. When the Russians came under mortar fire, their tank ran over their own soldiers in its haste to flee. #Russia #war #MunichSecurityConference pic.twitter.com/y5f6DfYWMP — Maxim Tucker (@MaxRTucker) February 15, 2025

На този фон, използваните от руснаците авиобомби са по-малко – 88, като 49 от тях т.е. над половината са хвърлени на руска територия, в Курска област. Вчера имаше само 3 използвани авиобомби повече от руската армия. Рязко намалява и обемът на руския артилерийски обстрел – 4000 изстреляни снаряда т.е. 1800 по-малко. С над 1000 по-малко са и употребените от руските военни сили FPV дронове-камикадзе – 1385 според данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление логично е Покровското – цели 71 руски пехотни атаки, а в Новопавловското направление т.е. от юг на Покровск са станали 25 руски пехотни атаки, но при всичките тези атаки специално за Покровск няма никакви сигурни данни за какъвто и да е руски успех, дори в сводката на видимо военнопропаганден телеграм канал като "Два майора" личи - там пише само, че боевете текат, украинците формират резерви. Но всъщност има данни, че не просто руснаците не успяват да направят нищо повече при Покровск засега, а че украинците напредват в Даченско – югозападния край на дъгата около Покровск (ВИДЕО – КАРТА). Руснаците много искат да стигнат до административната граница на Днепропетровска област – това се коментира в украински военни канали в Телеграм. Не така обаче е в Новопавловското направление – там по украински данни е имало руска атака със 17 единици бронирана техника и Зеленовка е паднала, като вече положението в Улакли и Андреевка за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е критично, а "Два майора" директно пише, че този джоб е затворен от руснаците и че руската армия е при село Константинопол, което се явява най-западната точка от линията Дачно – Улакли – Константинопол, Андреевка е леко на североизток от Константинопол, а Зеленовка – на югоизток (КАРТА). Украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, потвърждава за голямата атака. Той потвърждава и, че Зеленовка е паднала и руснаците са се приближили до магистралата Запорожие - Донецк, но и казва, че 17 единици руска военна техника са унищожени и че ВСУ удрят с FPV дронове последните остатъци от руските сили, атакували и стигнали до покрайнините на Улакли и Константинопол (КАРТА).

Огромна руска военна активност има в Купянското направление, второто най-горещо за 15 февруари – 39 руски пехотни атаки и предвид посочените райони на боеве като Двуречна, Лозово и Колесниковка е очевидно, че руснаците са тръгнали да правят и разширяват предмостия от север (Двуречна) и от юг (Лозово и Колесниковка) на Купянск през река Оскол. Припомняме, че през Двуречна руските сили вече успяха да преминат, но до този момент нямат сигурно укрепено предмостие, през което да прокарват устойчиво тежка бронирана техника. Още 27 руски пехотни атаки има и в Лиманското направление – там руснаците искат да приключат с Терно и Ямполовка, за да прехвърлят на по-широк периметър река Жребец и да притиснат украинските военни части към река Северски Донец, припомнете си: Тръмп не цепи басма на Путин: Промяна в подхода на ВВС на САЩ за Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Много сериозно руската армия атакува в Краматорското направление, в Часов Яр – 29 руски пехотни атаки, на прицел е и пътят на юг през Ступочки към Константиновка, което е руска цел и с оглед руския напредък в Торецк, където на 15 февруари е имало 19 руски пехотни атаки. За Часов Яр има съобщения за мъгла и явно руснаците са се възползвали да организират пехотни атаки – украинският военен Станислав Бунятов, който е оператор на дронове, уточнява, че руските сили са използвали основно лека техника, включително мотоциклети, но не са постигнали успех заради украински удари с дронове. В Курска област е имало само 15 бойни сблъсъка.

🧵Thread 2/x@GeoConfirmed @UAControlMap

Drone Unit 'Cursed Empire' of the UAS Battalion 'VORON 100' of the 100th Mechanized Brigade hits Russian position with a FPV drone in the central mine in Toretsk.

0:30📌48.391843, 37.841355



Drone id: "CURSED EMPIRE 10040" pic.twitter.com/UvFtDpFLx4 — Audax (@AudaxonX) February 15, 2025

В нов свой анализ украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец обръща внимание точно на северозападната част на Донецка област т.е. агломерацията Славянск – Краматорск и какво правят руснаците. От една страна – през Лиманското направление да стигнат до река Северски Донец, като първо трябва да преодолеят в достатъчно широк фронт река Жребец (Терно, Ямполовка, Ивановка – Колодяз, Торско). От друга – да бъде превзета Константиновка, която се намира югозападно от Часов Яр и северозападно от Торецк. Засега руската армия е далеч от тези цели, но командването ѝ мисли за тях, като прави съответните размествания – конкретно събиране на Трета, Осма и 51-ва общовойскова руска армия под командването на Южния военен окръг на Руската федерация, предупреждава Машовец. Украинският военен анализатор изброява, че руснаците имат успехи в Часов Яр, по-голямата част от Торецк е в техни ръце (без Забалка, Кримско и вилните зони), както и че има руски пробив през Воздвиженка до Барановка в Покровското направление, с което се отрязва пътя Покровск – Константиновка – Бахмут. Всичко това са стартови позиции за руска офанзива с цел превземане на Славянск и Краматорск, подчертава експертът, който вижда бъдещ руски опит Константиновка да бъде атакувана както откъм Часов Яр т.е. от североизток, така и откъм Покровск през линията Степановка – Бересток – Плещеевка – Яблуновка т.е. от югозапад. Машовец счита, че директната атака най-вероятно ще бъде изнесена от части на 51-ва общовойскова руска армия (Пета, Девета, 110-та, 114-та, 132-ра мотострелкова бригада). В заключение Машовец очаква скоро руската армия да тръгне напред към Константиновка, но за да го направи, първо трябва да превземе изцяло Часов Яр, както и да покрие доста голям район западно от Торецк – това още не се е случило и не изглежда като бърза перспектива.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 143 дрона клас „Шахед“ по цели в Украйна. 95 са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, 46 са приземени с електронно заглушаване, съгласно сводката на украинските ВВС. Два дрона са преминали – големите щети са в Николаев, научете: Канал на ФСБ показа атака и взрив в руски завод, руското военно министерство мълчи (ВИДЕО и СНИМКИ)

Gunner’s view from a Ukrainian Mi-24V Hind helicopter gunship engaging a Russian attack drone with its 12.7mm Yak-B minigun. pic.twitter.com/IYUjD68xGQ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 15, 2025