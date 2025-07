Тръмп ще я съсипе: Най-известният фонд в САЩ BlackRock се е отказал от Украйна - засега (ВИДЕО)

Може би най-известният американски инвестиционен фонд BlackRock е спрял да търси инвеститори за Фонда за възстановяване на Украйна. Причината - растящата несигурност какво е бъдещето на страната, пише Bloomberg. Става въпрос за фонд, който е трябвало да бъде представен на конференция в Рим през юли и се е очаквало да привлече най-малко 500 милиона долара от европейски страни и банки за развитие, както и 2 милиарда долара от частни инвеститори.

Решението на BlackRock обаче не е обусловено от скорошни обстоятелства, а защото Доналд Тръмп стана 47-мия президент на САЩ - и е взето още в началото на 2025 година. С други думи, явно Тръмп е считан за основен рисков фактор, защото през януари, 2025 година, преговорите за привличане на инвеститори са замразени.

Представител на BlackRock заяви, че през 2024 г. компанията е завършила безплатна консултантска работа по украинския фонд и в момента не участва в проекти с украинското правителство.

Съобщава се също, че Франция подготвя нов фонд за възстановяване на Украйна, който да замени отменената инициатива BlackRock. Без подкрепата на САЩ обаче ефективността му остава под въпрос, отбелязват източници на Bloomberg.

Тръмп говори много и не прави нищо

Междувременно, Тръмп продължава да обяснява очевидни неща пред медиите и да не прави нищо, за да реши проблемите, които признава. Например: "Изглежда, че Путин иска да стигне докрай и просто да продължи да убива хора. Имах хубав, стратегически разговор със Зеленски", каза Тръмп, докато признаваше, че действията на Путин "не са добри и не са правилни".

"Помагахме им и ще продължаваме да помагаме. Ситуацията е много трудна. Ще видим какво ще се случи по-нататък. Вече ви казах, че бях много недоволен от разговора си с президента Путин", добави Тръмп.

Trump: It seems like Putin wants to go all the way, just keep killing people. I wasn’t happy about that. We had a very good call with Zelensky — I think it was a very, very strategic conversation. We've helped them and will continue to help. It’s a pretty tough situation. pic.twitter.com/4PcmfF1LSj — WarTranslated (@wartranslated) July 5, 2025

Американският президент каза и, че изпращането на още системи "Пейтриът" в Украйна е възможно: "Те се нуждаят от тях за защита. Не искам да виждам как умират хора. Системите са изключително ефективно - свалихме 14 от 14 (бел. ред. - Тръмп визира изстреляните от Иран балистични ракети срещу американската военна база в Катар "Ал Удейд": Много мило, че ни предупредиха. Питахме дали в 1 часа е добре, те казаха, че е добре). Тръмп наблегна на факта, че Путин отказва прекратяване на огъня и се страхува от санкции (но президентът на САЩ не прави абсолютно нищо за затягане на санкции или налагане на нови), добавяйки: "Прекратяването на войната е приоритет. Бих искал това да се случи":

Trump: Ukraine needs Patriots for protection. I don’t want people to die. We can provide them — the issue is currently under review. pic.twitter.com/yJywpmfLEb — WarTranslated (@wartranslated) July 5, 2025

На този фон, и тази нощ Русия обстреля масирано Украйна с ударни дронове "Шахед" и дронове-примамки - общо 322 според украинските ВВС. Свалени са 292, 4 места са ударени, на още 6 са паднали отломки

Реалности и на фронта - Украйна, както и Русия, изгражда цели пътни мрежи, покривайки ги с мрежи срещу FPV дронове - пример от Донецка област:

Ukrainian soldiers from the 110th Mechanized Brigade showed one of their anti-drone corridors in Donetsk region — roads covered with netting to protect military vehicles from Russian FPV drones. pic.twitter.com/AN49JpuZUn — WarTranslated (@wartranslated) July 5, 2025

А руснаците, предвид огромните си загуби в жива сила, отдавна пращат на фронта и абсолютно негодни не просто да се бият, ами и да ходят хора

Russian troops are seen laughing at a “new recruit” sent to their unit — a man near retirement age who can barely walk. He arrived at the front as part of reinforcements, and no one expects he'll last long in combat. pic.twitter.com/SkiwZsJPwB — WarTranslated (@wartranslated) July 5, 2025