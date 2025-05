Туск потвърди: Русия изгори най-големия мол във Варшава

Огромният пожар, който изпепели до основи най-големия търговски център в полската столица Варшава преди година, беше умишлено предизвикан от хора, действащи от името на Русия. Това каза полският премиер Доналд Туск. Европейските страни, особено тези в източната част на блока, са засегнати от руски шпионаж през последните години. Палежите са друг често срещан инструмент, използван като част от стратегията на Русия за хибридна война.

