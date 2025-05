"От Брест до Краков Европа е заедно": Полша и Франция сключиха пакт за сигурност

Полша и Франция подписаха исторически пакт за взаимна сигурност. Според документа, в случай че която и да е от двете страни е изправена пред заплаха или нападение, двете страни се ангажират да окажат подкрепа, включително военна помощ. Досега само Германия имаше подобно споразумение за отбрана с Варшава.

Полският премиер Доналд Туск, който подписа документа заедно с френския президент Еманюел Макрон, определи договора като „революционен“, отбелязвайки, че само Германия има подобен пакт за сигурност с Франция и че той прави Полша „равноправен партньор“ със западните ѝ съюзници.

🇵🇱🇫🇷 Poland and France Sign Historic Mutual Security Pact!



⚡️If either country faces a threat or attack, both commit to support — including military assistance.



Until now, only Germany had a similar defense deal with Warsaw.



