Туск: Руските тайни служби стоят зад палежи във Варшава, както и във Вилнюс

"Скъпи съюзници, разследването на литовската прокуратура потвърди нашите подозрения, че отговорни за палежите на търговски центрове във Вилнюс и Варшава са руските тайни служби. Добре е да знаете преди преговори. Такава е природата на това състояние". Това написа Доналд Туск в социалната мрежа Х, явно обръщайки се към САЩ преди предстоящите преговори за мир в Украйна. Изявлението му е във връзка с твърденията на литовската прокуратора, че руското военно разузнаване стои зад палежа на магазина на ИКЕА във Вилнюс.

Литва официално обвини руското военно разузнаване за палежа на 9 май 2024 г. Заподозреният бил тийнейджър, вербуван за тероризъм. Твърди се, че са му платили 10 000 евро, за да запали пожари в Литва и Латвия като част от подкрепяна от Кремъл кампания за сплашване. Младежът е скрил запалително устройство с таймер в магазина, избягал е във Варшава и е получил BMW 530 като възнаграждение. Бил е заловен на път за Латвия, докато е прибирал парите за друга атака. Още: Литва: Руското военно разузнаване стои зад палежа на магазина на IKEA във Вилнюс

Dear allies, the investigation of the Lithuanian prosecutor’s office has confirmed our suspicions that responsible for setting fires to shopping centres in Vilnius and Warsaw are the Russian secret services. Good to know before negotiations. Such is the nature of this state.