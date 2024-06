Тъпчат Зеленски и Байдън с крака, а са инвалиди: Карикатурата Путинова Русия (ВИДЕО)

Колко точно струва подготовката на руската армия, определяна за втората най-силна в света преди старта на руската инвазия в Украйна, вече се изясни много кристално – Русия още не може да се справи с Украйна със силата на оръжието. Западната помощ за Украйна е решаваща в това отношение, но и системните недъзи на руската държава също помагат в голяма степен. Войната отлично показа липсата на качествена подготовка в руската армия, а след като беше преизбран за президент на Руската федерация, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин започна сериозна чистка в руския военен апарат – от април, 2024 година насам бяха арестувани най-малко петима висши служители на руското военно министерство и руски военни, бивши командващи, като обвиненията са сходни – корупция и злоупотреба с власт (най-известният досега арестуван е руският зам.-военен министър Тимур Иванов, също и бившият командващ на 58-ма общовойскова руска армия генерал Иван Попов). На 9 юни беше арестуван зам.-губернаторът на Тюменска област Вячеслав Вахирин – преди него в ареста влязоха председателят на бюджетната комисия на парламента на Република Карелия Виталий Красулин, съветникът на губернатора на Ориол Сергей Лежнев и зам.-губернаторът на Краснодарски край Сергей Власов. Всички те са в ареста с различни обвинения за корупция.

На фона на тази картинка пропагандата в Русия вече стига до невиждани никога абсурди. Поредният – руски ветерани влизат в болница, като стъпват на изтривалка с лицата на украинския президент Володимир Зеленски и американския държавен глава Джо Байдън. Гротеската е, че тези ветерани всъщност са инвалиди – те дори нямат два крака:

Russian amputees wiping their feet on the rug with portraits of Biden and Zelensky.



They're never going back to the lucrative job that pays a handsome $1700 a month. pic.twitter.com/1dOiuTwnUt — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) June 10, 2024

Колко подготвена технически е руската армия за бърза война в Украйна тип "Киев за 3 дни" се вижда и от вече познатата руска "иновация" - мотоциклети с антидрон клетки, с които руски войници отиват на щурм срещу украински позиции и често губят живота си поради простата причина, че моторът не е БТР или танк:

Russian motorcycle with anti drone cages. Somewhere on the front. https://t.co/kEpKkh0il8 https://t.co/WSJNRH1dge pic.twitter.com/qhrwEkBErC — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 10, 2024

Проблемите на военното ежедневие в Русия и Украйна

Още един военен проблем за режима на Путин - заради серията успешни атаки на Украйна по цели в Крим и най-вече ударът срещу двата ферибота в Керч, използвани за превоз на жп товари (за руската армия – гориво и муниции), Русия изглежда отново почва да превозва повече гориво по Кримския мост. Докога ще е така, не е ясно – руското командване беше оставило на по-заден план военната логистика през моста в последните месеци, заради многото процедури за сигурност, които бавят превозите, както и заради високия риск от нова украинска атака: Пет катера и два ферибота: Унищоженията край Кримския мост явно са още повече (ВИДЕО)

Междувременно, председателят на комисията по национална сигурност на украинския парламент (Върховната рада) Роман Костенко посочи пред изданието New Voice, че само през месец май украинската армия е набрала толкова нови хора, колкото през последните 4 до 6 месеца. Той го каза в интервю, в което защити тезата, че е редно да има баланс и експерти, ценни за украинския военнопромишлен комплекс (ВПК), да не отиват да стават войници. "Въпросът (с баланса в набора) не е решен", каза Костенко, според който никой не иска да поеме отговорност и има противопоставяне между украинското министерство на отбраната и това на индустрията. Инженерите, които правят оръжия, не може да са на фронта – така мисли и Костенко, който поиска отговорност от изпълнителната власт: Не може всичко да е написано в закон.

По отношение на украинския ВПК, беше обявено първото съвместно предприятие за ремонт и производство на бронирани машини между "Укроборонпром" и Rheinmetall. Това е първото такова предприятие.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Има известно увеличение на интензивността на боевете в Украйна, но не е много голямо – това показват данните в сводката на украинския генщаб за 10 юни. Общо украинците регистрират 81 бойни сблъсъка по целия фронт спрямо 73 на 9 юни.

Покровското направление (на запад от Авдеевка) остава най-горещо – 21 бойни сблъсъка на 10 юни, като в 19 от тях руснаците са спрени. Новоалександровка и Новопокровско, най-северните точки в линията на боеве, са местата, където е най-трудно в момента според украинския генщаб. Той отчита и най-много загуби за руснаците в това направление за деня – 198 убити и ранени, включително и свален руски щурмови самолет: Руските изтребители падат като камъни: Су-34 се разби, екипажът му загина, свален е и Су-25

Ukrainian Mil Mi-24 helicopters at work in the Pokrovsk direction, recorded by aerial recon units of the 47th Mechanized Brigade. pic.twitter.com/MJMIeCJ6de — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 10, 2024

Според украинския военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, Новоалександровка е де факто в руски ръце (официално такова съобщение дори от руснаците още няма). Машовец казва, че изглежда "все още не е възможно да се спре руското настъпление в посока Очеретино - Воздвиженка, както и на юг (в района на Уманско, в посока Яснобродовка и по линиите Новопокровско - Новоселовка и към село Сокол, които се отнасят към Очеретино и Новоалександровка)". Украинският анализатор предупреждава, че Покровското направление вече се превръща в "пълномащабна тактическа криза" за Украйна – според него, руснаците се опитват да напреднат колкото може по-дълбоко зад десния фланг на украинската защитна зона при Торецк, южно по пътя Константиновка – Покровск. Руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов косвено подкрепя Машовец в дневния си обзор – според него, руснаците са близо до Карловка (най-южната точка на боеве в Покровското направление), в покрайнините на Яснобродовка, а при Сокол и Новоалександровка Пегов твърди, че има руски тактически успехи, без засега да има геолокализирани видеокадри, които да подкрепят думите му.

Donetsk Oblast, a Ukrainian FPV munition with an improved warhead flies into a Russian turtle tank, penetrating its armor and causing a catastrophic ammunition cookoff. pic.twitter.com/rh1B5aaoJv — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 11, 2024

В Краматорското направление, където главното поле на боеве е Часов Яр, има 7 бойни сблъсъка на 10 юни и в 6 случая руснаците са спрени – продължават обаче боевете в предградието "Нови" на Часов Яр, което е следващото след най-крайното на изток "Канал". Константин Машовец твърди, че в "Канал" руснаците са напреднали до кръстовището на ул. "Кошевога" и ул. "Образцова", но в "Нови" нямат напредък. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише, че в "Канал" боевете продължават – това е косвено потвърждение на оценката на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), че руската армия още не е превзела западната част на "Канал" и има позиции най-много на 700-800 метра навътре в предградието. Машовец добавя – непосредствената руска военна цел е украинската армия да загуби всичките си защитни позиции по протежението на канала "Северски Донец – Донбас", но дотук руската армия има частичен успех само в "Канал" и няма пробиви откъм пътя Константиновка – Бахмут (юг), нито откъм Калиновка през предградието "Октомврийско" от север или през "Нови". Говорителят на украинското командване "Хортиця" подполковник Назар Волошин заяви, че руската армия не е пробила никъде през канала "Северски Донец – Донбас": Битката за Часов Яр: Препятствията пред руснаците (КАРТИ)

(КАРТА) В участъка на фронта "Времеевски", който се намира на юг от Велика Новоселка (линията Бердянск – Велика Новоселка – Угледар) руското военно министерство обяви, че село Старомайорско е превзето. То беше освободено от украинската армия през лятото на 2023 година. До Старомайорско е Урожайно – двете села на 9 километра южно от Велика Новоселка. Украинският генщаб твърди, че руските щурмови действия в Старомайорско са се провалили – но политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке счита, че на база геолокализирани видеокадри, показващи издигнати руски знамена в северната част на Старомайорско, населеното място е превзето от руснаците (КАРТА).

"Времеевски" е важен за Кураховското направление, защото се намира флангово на юг – а в Кураховското направление, в Красногоровка, Григоровка и Парасковивка боевете са все така жестоки и много интензивни. Украинският генщаб съобщава за 17 бойни сблъсъка, в 14 от тях руснаците са спрени. Показателно обаче е, че в украинската сводка вече присъства и Константиновка като район на боеве – засега става въпрос за позиции по-далеч от населеното място (да не се бърка с град Константиновка в Донецка област, който е важен за Часов Яр и дъгата Краматорск – Славянск. "Рибар" и Семьон Пегов обаче не отбелязват сериозни руски успехи в Кураховското направление – напротив, има геолокализирани видеокадри от боевете при Солодко, към Угледар, които показват, че украинците си връщат някои позиции, а Пегов говори за украински контраатаки до Парасковивка.

Лиманското направление също е било горещо – 12 отбити руски пехотни атаки. Украинците казват, че няма загуба на позиции, основните руски източници в Телеграм също не говорят за някакъв по-значим руски успех. А в Харковска област – при Вовчанск и на север от Липци, инициативата лека-полека минава в украински ръце, но все още не в такава степен, че да бъде постигнат голям пробив.

