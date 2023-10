Убити и тежко ранени руски войници: Британска оценка колко са заради Украйна

Според британските оценки, общо убитите руски войници и ранените руски войници са 240 000 - 290 000, но в това число влизат и ранени, които могат да се върнат да се бият. В сметките обаче ги няма жертвите (убити и ранени) на ЧВК Вагнер - за сравнение, статистиката на украинския генщаб към 21.10.23 сочи 293 380 убити руски военни в Украйна. Руските жертви при Авдеевка доведоха до 90% увеличение на потвърдените от украинския генщаб руски жертви: Нова порция жестоки руски загуби при Авдеевка, боевете при Днепър не спират (ВИДЕО)

