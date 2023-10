Нова порция жестоки руски загуби при Авдеевка, боевете при Днепър не спират (ВИДЕО)

Геолокализирани видеокадри (геолокализацията – ТУК) показват, че руската армия отново е опитала да превземе и да се укрепи в пепелището на коксовия завод на север от Авдеевка, южно от Красногоровка и в посока Бердичи (5 километра северозападно от Авдеевка). Резултатът – видеото по-долу е красноречиво. Въпреки това обаче руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов пише в канала си в Телеграм, че според негови източници при Авдеевка руските сили не давали на украинците да си поемат дъх, макар да се движели много бавно напред – освен това през вчерашния ден украинската артилерия стреляла със значително намалена честота, а руската покривала много активно широк периметър и подготвяла терена за настъпление. В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) подчертава, че явно за руското военно командване това направление е важно и опитите за решителен пробив ще продължат, независимо от високите загуби (за последното денонощие украинският генщаб отчита 980 убити руски войници по целия фронт в Украйна). Американските анализатори считат и, че има лек руски напредък при коксовия завод до Авдеевка:

Avdiivka direction just north of Terrykon.. another Russian attempt to storm Ukrainian positions imaged by the 110th mechanized brigade. pic.twitter.com/o0ChfHxaB6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 21, 2023

Украински десант на Днепър

Известният руски блогър Владимир Романов настоява (КАРТА), че при Песчановка (12 километра югоизточно от Херсон) боевете не спират, но като цяло другите руски военни блогъри му противоречат и не считат случващото се в района за видим украински мащабен десант, а за "локална операция" (твърдение на Семьон Пегов /WarGonzo/) – има събрани препратки към руски военни телеграм канали в библиографията на дневния анализ на ISW. Повечето руски военни блогъри говорят, че руската армия използва артилерия и авиация, за да спре украинската операция по източния бряг на Днепър. Руската служба на BBC излезе със специален репортаж на база информация от украински военни, че украинската армия се опитва да превземе и укрепи Кринки (30 километра североизточно от Херсон и 2 километра източно от река Днепър). Явно е, че руснаците не са подсигурили района по линията Песчановка – Кринки.

The Dnipro river is not safe for Russians. pic.twitter.com/NCTiAOaNZ2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 21, 2023

Вчера, Русия обстреля и удари транспортния терминал "Нова поща" в Херсон. В сутрешната сводка на украинския генщаб се съобщава за поне 6 убити и 16 ранени, но имаше данни за 13 жертви. Всички убити и ранени са служители на предприятието - то обяви ден на траур.

In the Kharkiv region, Russians hit a Nova Poshta terminal. There are dead and wounded.. Until now, 13 victims are known. pic.twitter.com/sZxVIkKzxv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 21, 2023

Изрично говорителят на украинското командване "Юг" капитан Наталия Хуменюк коментира, че руснаците за пръв път са почнали да използват едновременно крилати ракети и бомби с лазерно насочаване – 30 бомби едновременно по цели на фронтовата линия в Херсонска област през вчерашния ден. Хуменюк каза и, че Русия използвала неизвестни на Украйна ракети "въздух-земя" за обстрели в Николаевска и Херсонска области, като три от тях се взривили във въздуха. Има спекулации, че може да са севернокорейски ракети, но нищо потвърдено.

Що се отнася до западната част на Запорожка област, вчера сутринта Семьон Пегов предупреди, че украинците напредват и са на 6 километра западно от Новофедоровка. Пегов обаче вижда като по-голям проблем предполагаем опит на украинската армия да мине в тил на руски позиции на висок терен северозападно от Върбово (18 километра югоизточно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол).

Другите участъци на фронта в Украйна

Харковска и Луганска област - при Купянск има потвърден руски напредък югозападно от Лиман Переши (11 километра североизточно от Купянск), в посока към Калиново (8 километра североизточно от Купянск), както и северно от Ивановка (21 километра югоизточно от Купянск). Става въпрос обаче за успешни украински обстрели срещу тежка руска военна техника (танкове и бронетранспортьори), като за Ивановка геолокализираните видеокадри са от 17 октомври – тези при Лиман Переши са от 20 октомври:

Location: between Lyman Pershyi (Лиман Перший), Kharkiv Oblast and Oskil river at 49.78932, 37.66398 https://t.co/GRQbosf3HI @UAControlMap #geoconfirmed @GeoConfirmed

A Russian tank gets destroyed by the Ukrainian 115th mechanized brigade with an anti-tank guided missile. pic.twitter.com/LmGABmJ1kd — blinzka (@blinzka) October 20, 2023

Същевременно украинският генщаб съобщава за отблъснати над 15 руски пехотни атаки при Синковка (8 километра североизточно от Купянск), Ивановка (20 километра югоизточно от Купянск) и Надя (15 километра югозападно от Сватово). Руското военно министерство съобщава за 5 отбити украински пехотни контраатаки при Синковка и Серховка (13 километра западно от Сватово). Украинците казват и, че са спрели 10 руски пехотни атаки при Билохоровка (12 километра южно от Кремена), в горския резерват "Серебрянка" (11 километра южно от Кремена) и Спирно (24 километра южно от Кремена), а има непотвърдени украински данни за 2 километра напредък при Орлянка (22 километра източно от Купянск).

При Бахмут потвърдени с геолокализирани видеокадри промени на позиции няма – но украинският генщаб потвърждава информацията за руски пехотни атаки срещу Васюковка (11 километра северно от Бахмут) и Андреевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут), като уточнява, че те са спрени.

Вчера редица руски и украински източници отразиха информация за обстрел по Ростов на Дон. Руската информация е за свалена успешно ракета от модифицирана система С-200:

