Убитите са вече 10: Полицията с нови разкрития за стрелбата в шведското училище

Около 10 са убитите при стрелбата в училище в Campus Risbergska в шведския град Йоребру. „Това е невероятно трагичен инцидент“, казаха от силите на реда на пресконференция във вторник вечерта. По тяхна информация и стрелецът е сред загиналите. Не е ясен още мотивът за нападението, но засега се изключва версията тероризъм. Още: Нападател откри огън в шведско училище, има жертви и ранени (СНИМКИ)

"Извършителят не е известен на полицията, няма никаква връзка с която и да било банда. Мислим, че няма да има други атаки", каза на пресконференция Роберто Ейд Форест, началник на полицията в Йоребру. "Това е ужасно събитие. Това е изключителен кошмар“, каза Форест. „Не очакваме други нападения“, добави той.

Полицията не разкри никаква информация за самоличността или възрастта на загиналите, нито дали те са били ученици или учители в средното училище Campus Risbergska. Няколко медии съобщиха, че заподозреният стрелец е обърнал оръжието си срещу себе си, но властите не потвърди тези съобщения. Още: Заради препълнени затвори: Швеция обмисля изпращане на осъдени в чужбина

Swedish school shooter commits suicide



At least 5 people have been killed and more than 10 injured in the Swedish city of Örebro in a shooting at an educational institution.



Örebro is located about 200 kilometers west of Stockholm. As of 2023, about 130,000 people lived in the… pic.twitter.com/qaU9mWt5B5