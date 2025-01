Ученик нападна с нож гимназия в Словакия, има убити и ранен (ВИДЕО)

Ученик нападна с нож свои връстници в гимназия в Словакия. При нападението има двама убити, има и един ранен. Инцидентът е станал в град Спишска Стара Вес в източната част на страната. По предварителни данни нападателят е 18-годишен ученик, който е намушкал с нож двама съученици и учител, преди да избяга от местопроизшествието. Извършителят е задържан от полицията., предават световните агенции.

A student with a knife attacked a gymnasium in Slovakia: 2 people killed, 1 more injured



The incident occurred in the town of Spišská Stara Ves in the east of the country. According to preliminary reports, the attacker was an 18-year-old student who stabbed two classmates and a… pic.twitter.com/oWuDlud1S8