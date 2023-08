Удареният от дрон руски кораб в Новоросийск го държат четири кораба да не потъне (СНИМКИ)

Припомняме, че големият десантен кораб "Оленегорский горняк" беше поразен при нощна атака в залива на Новоросийск. В резултат едно от отделенията му бе наводнено, заради което корабът е наклонен на една страна. Той беше изтеглен до брега от два други кораба и в момента се намира на защитен кей. Но за да не потъне, се налага да бъде подпиран, тъй като не може самостоятелно да се държи във вертикално положение.

Източник: Twitter/MT Anderson

Източник: Twitter/MT Anderson

1/3🧵

🇷🇺BSF: NOVOROSSIYSK🇷🇺

0.5M📷 from 5 Aug 2023. How many vessels to stop a Ropucha Class from capsizing? Observations⬇️

-Crane Ship 🇷🇺GURZUF alongside helping out (4x ships in total)

-3rd KILO has made her way into port&boom is open to sub pen but closed to harbor pic.twitter.com/LJajERFGr5