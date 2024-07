"Ударихме склад за боеприпаси в Крим": Украинските ВВС се хвалят (ВИДЕО)

Украинските военновъздушни сили нанесоха удар по склад за боеприпаси в окупирания от Русия полуостров Крим на 1 юли, съобщи командирът на ВВС Николай Олешчук ден по-късно.

"За пореден път украинските самолети, "унищожени" от вражеската пропаганда, продължават успешно да изпълняват бойни задачи, да нанасят ракетни и бомбени удари по окупирани позиции и да ликвидират важни военни обекти в дълбокия тил на противника", пише Олешчук в Телеграм с очевидна препратка към информацията на руското военно министерство за унищожени украински Су-27 на летище Миргород.

Изявлението на Олешчук идва след новината за експлозиите на 1 юли в Балаклава - общински район на град Севастопол в Крим.

Heavy explosions are recorded in occupied Sevastopol. Likely connected to a Ukrainian missile attack. pic.twitter.com/mp50UpX980