"Висока цена": Русия порази военното летище Миргород, колко Су-27 загуби Украйна? (ВИДЕО)

На 1 юли Русия съобщи за удар с "Искандер" по украинското военно летище Миргород, разположено на около 150 км от фронтовата линия. Според Forbes украинските военновъздушни сили са разположили на открито там (Миргород е в Полтавска област) 6 изтребителя Су-27 и руската ракета унищожила два от тях.

Бившият говорител на украинските ВВС обаче реагира с думите: "Не е толкова страшен дявол, колкото го рисуват". "Всички са толкова развълнувани от новините, когато украинските сили за отбрана удрят летищата на окупаторите! Ежедневно обаче врагът дебне около летищата ни, опитвайки се да унищожи украинската авиация, а понякога постига целта си. Те (летищата) са под обстрел всеки ден. Хората ни са на земята и се опитват да запазят това, което е там, и да отвърнат на ударат И няма да обяснявам невероятните усилия, които се полагат", написа той във Facebook. "Имаше нападение. Има някои загуби, но не тези, за които врагът твърди".

Myrhorod Air Base. Not the first time that Russian recon drones have been able to quietly observe before striking with an Iskander cluster missile. It appears that at least 1 Ukrainian Su-27 has been destroyed, while several others are also believed to have been damaged. pic.twitter.com/OsZeeuCMp1