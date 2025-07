Подхлъзване със стил: Лейди Гага продължи шоуто, след като падна до публиката (ВИДЕО)

Дори и да падне само на сантиметри от феновете си, Лейди Гага знае как да продължи шоуто като истинска звезда. 39-годишната певица се спъна и падна по време на изпълнение на песента "Vanish Into You" от албума ѝ MAYHEM, по време на шоу от турнето "MAYHEM Ball" в Лас Вегас. Във видео, споделено от фен в платформата X, се вижда, че и член на снимачния екип, който е записвал изпълнението, също се подхлъзва.

Лейди Гага бързо се изправи на крака и продължи изпълнението си, а феновете наблизо я аплодираха за светкавичната ѝ реакция. Изпълнителката на "Abracadabra" продължи с шоу, изпълнено със сложни сценични елементи и хореография, придаващи готическа и театрална визуална атмосфера.

Lady Gaga slips and falls during one of her shows in Las Vegas, right after the camera man slipped too😫 #MAYHEMBall pic.twitter.com/v7dAwOV1Vl