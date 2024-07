Ужасяващ ден за Киев: След детската болница - жертви и в поразен родилен дом (ВИДЕО)

След като детската болница "Охматдит" в Киев беше поразена от руски ракети тази сутрин, 8 юли, кошмарът за Украйна не свършва дотук. Имало е нова серия обстрели по столицата, която е довела до щети в родилната болница "Исида".

Най-малко четирима души са загинали, а трима са ранени, след като болницата е била ударена от отломки, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации. В съобщението не се уточнява дали жертвите са пациенти или служители на болницата.

Сутринта Русия извърши масирана ракетна атака срещу Киев и още градове в Украйна - с над 40 ракети. Има поне 21 жертви и най-малко 68 ранени, съобщават местните власти.

Още: Не само в Киев: Жертви и ранени в родния град на Зеленски и в Донецка област (ВИДЕО)

Повече информация за ударената детска болница

Има жертви в резултат на удара по детската болница в Киев, заяви ръководителят на Министерството на здравеопазването на Украйна Виктор Ляшко. По думите му, ударът е засегнал сградата, в която децата са получавали диализа - пречистване на кръвта при бъбречна недостатъчност. Повредени са интензивното отделение, операционните зали и отделението по онкология.

По-късно стана ясно, че е извадено тялото на един човек изпод развалините. А кметът Виталий Кличко съобщи за две жертви - едната от тях е лекар. Ранените са най-малко 16 души - 7 деца и 9 възрастни. Само един от тях не е хоспитализиран.

Общо над сто спасители разчистват развалините. Местните жители им помагат.

Още: Наглост: Поразената детска болница в Киев не съществува за руската пропаганда (ВИДЕО)

More footage from "Ohmadyt" hospital in Kyiv. At least one person is known to have been killed



Now the air defense is working again in the capital. pic.twitter.com/kLvLIFZfuy — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2024

Броят на жертвите расте и на други места

Броят на загиналите в Кривой Рог, Днепропетровска област, където също имаше ракетна атака, нарасна на 11 души, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации

Спасителната агенция съобщава за още един загинал - преди това се знаеше за 10 жертви и 31 пострадали. Броят на ранените е нараснал на 42.

Утре в Кривой Рог е обявен траур, съобщи ръководителят на градската администрация Олександър Вилкул.

Още: Касапинът в Кремъл атакува деца: Латвия коментира руския удар по детска болница

В Днипро един човек е загинал в резултат на обстрел. Други шестима са били ранени, съобщава ръководителят на областната администрация Серхий Лисак.

Още щети в Киев

Три подстанции на ДТЕК - най-големия частен енергиен оператор в Украйна - са напълно разрушени или повредени в Голосеевски и Шевченковски район на Киев, съобщиха от компанията.

Three electronic substations of DTEK have been completely destroyed or damaged in the Goloseevsky and Shevchenkivskyi districts of Kyiv, the company said.



The death toll in Kyiv has risen to nine. A total of 20 people were killed in Ukraine as a result of the Russian attack. pic.twitter.com/7ertWDCsmq — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2024

Броят на загиналите в столицата нарасна на общо 9 души.

Жилищна сграда в столицата също е претърпяла щети. Жителите са евакуирани, съобщи кметът Виталий Кличко.