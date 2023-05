Украинците използват руска тактика срещу руснаците в Бахмут (ВИДЕО)

(КАРТА) Западен Бахмут лека-полека минава в ръцете на руснаците, но за сметка на това по фланговете край града украинците се укрепват и заемат все по-изгодни позиции – това сочат и украински данни, както и руски. Показателни са дневните обзори на руския пропагандист Семьон Пегов, както и на свързвания с финансиране от руския олигарх Евгений Пригожин популярен руски телеграм канал "Рибар". Пегов коментира, че силите на ЧВК Вагнер вече са буквално на 100 метра от мястото, където пътят от Хромово (Пътят на живота) влиза в Бахмут – те са на кръстовището на улица "Леваневски" с улица "Юбилейна". Има и геолокализирани видеокадри, на които се вижда как украинската артилерия обстрелва позиции на "вагнеровците" точно там. "Рибар" добавя щрихи, че руските атаки в западната част на Бахмут са "по всички възможни направления".

Интересен аспект в битката за Бахмут е, че изглежда наемниците на Пригожин напредват, като минават през мазетата на блокове, които са свързани заради централното отопление - ВИДЕО!

Същевременно обаче и Пегов, и "Рибар" говорят как украинците напредват от юг към Клещеевка, на 7 километра южно от Бахмут и целят да завладеят по-високия терен там – точно както при Берховка от север. "Има движение на юг от Бахмут, засега това е всичко, което може да се каже", пише многозначително в украинския телеграм канал "Бахмутски демон". Подсказка, че украинците вървят от Ивановско (Красное) към Клещеевка има и в сутрешната сводка на украинския генщаб, където пише как руснаците не успели в атака към Ивановско. Това съвпада с коментарите на украинския зам.-министър на отбраната Анна Маляр, която предупреждава в Телеграм, че десантчици от руските ВВС се пренасочват към фланговете при Бахмут, за да удържат украинския напредък и командващият украинските сухопътни сили генерал Олександър Сирски – че случващото се при Бахмут е първата успешна стъпка от голямата украинска контраофанзива, на което внимание обръща и американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в дневния си обзор.

Факт е, че руснаците се съпротивляват и също успешно използват дронове като своите "камикадзе" "Ланцет" за поразяване на тежка украинска военна техника. "Ланцет" е дрон, който може да кръжи във въздуха за дълъг период от време, да проследява целта си и да атакува, като се гмурка върху нея:

Друг интересен акцент в обзора на ISW е темата дали Пригожин е предложил да даде на Украйна координати на руските войски. Според американския мозъчен тръст, материалът на The Washington Post не променя отношението на Кремъл към Пригожин – руският диктатор Владимир Путин със сигурност иска да ограничи влиянието на "Готвача" си, но не и докато ЧВК Вагнер е основната ударна сила в Бахмут, защото така рискува да загуби веднага битката там. "Най-вероятно Кремъл подготвя сценарии как да дискредитира Пригожин като предател", смятат анализаторите на ISW.

Междувременно, украинският президент Володимир Зеленски се завърна в Украйна след натоварено визити в Италия, Германия, Франция и Великобритания: Още оръжия за Украйна: Великобритания дава специални дронове, Франция дава БТР-и

"Връщаме се у дома с нови отбранителни пакети: повече боеприпаси, по-силни оръжия за фронта, повече защита за нашия народ, повече политическа подкрепа", обобщи пътуването 45-годишният украински президент в записано във влака видеообръщение. Украинският президент благодари по-специално на Берлин за новия пакет за отбрана на стойност 2,7 милиарда евро. Вече е ясно, че Съединените щати са доставили на Германия 31 учебни танкове M1 "Ейбрамс", на които украински военни ще се обучават.

