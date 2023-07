Украинците се похвалиха с още километри напредък към Бердянск (ВИДЕО)

"По протежение на южната фронтова линия силите за отбрана систематично изтласкват противника от позициите му и продължават да напредват", заяви Шершен във Facebook.

По думите на говорителя - украинските сили укрепват новозаетите позиции, извършват въздушно разузнаване, разчистват мини и насочват артилерийски огън по вражеските позиции.

Руските жертви от сблъсъците в сектора през изминалото денонощие включват 72 загинали, 166 ранени и 36 единици унищожена техника, включително два танка и девет бронирани машини, каза Шершен.

Според говорителя в района на Ривнопил в Донецка област руските сили правят неуспешни настъпателни операции. Същевременно се съобщава, че Русия се опитва да отблъсне настъплението на Украйна в Запорожкото направление.

При Велика Новоселка, на границата между Донецка и Запорожка област, украинците са напреднали югоизточно от Ривнопил към Старомайорско и се намират в покрайнините на селището. Боевете там вече са започнали. Руснаците са изградили солидна отбрана на хребета южно от Ривнопил, докато ВСУ опитват да преминат тази линия източно от Приютно.

В направлението Орехов - Токмак (и на юг към Бердянск и Мелитопол) в Запорожка област руският артилерийски обстрел е локализиран в горския хребет югоизточно от Пятихатко. Това потвърждава украинското присъствие там. Ширината на украинския напредък на север - североизток от Работин е с дължина 10-12 км. И руски, и украински източници потвърждават, че боевете се водят в покрайнините на селището.

На 3 юли заместник-министърът на отбраната Анна Маляр заяви, че през изминалата седмица в резултат на продължаващата контраофанзива са освободени 28,4 кв. км на юг и 9 кв. км на изток.

Въпреки критиките за уж "бавния" напредък на контраофанзивата, главнокомандващият Валерий Залужний заяви, че украинските войски напредват с поне 500 метра всеки ден.

