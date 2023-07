Дронове нарушиха полетите на летище "Внуково" в Москва, боевете край Бахмут ескалират (ВИДЕА)

Няма пострадали и щети, твърдят руските власти. В село Валуево пък паднали отломки от дрон. Съобщава се също така, че тази сутрин дрон камикадзе е нанесъл удар на територията на един от военните обекти в Кубинка (Московска област).

This morning, a kamikaze drone struck on the territory of one of the military facilities in Kubinka (#Moscow region). The Vnukovo airport in Moscow was also attacked, reports Russian media. pic.twitter.com/3OCHuN6YUR — NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2023

От "Внуково", което се намира на 28 км югозападно от руската столица, потвърдиха за пренасочването на полетите към другите московски летища – "Шереметиево" и "Домодедово". Летище "Внуково" е продължило нормалната си работа от 8 ч. местно време, съобщи „Росавиация“ в „Телеграм“.

This morning the Moscow region was attacked by unknown drones. An explosion is reported on the territory of a military unit in Kubinka, the neighboring Vnukovo airport has stopped accepting aircraft. pic.twitter.com/PVM5nxfwD4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 4, 2023

Кметът на Москва Сергей Собянин обвини Украйна в поредна атака с дрон срещу руската столица и региона около нея. Припомняме, че през май дрон се взриви над Кремъл.

На фронта

(КАРТА) Боевете край Бахмут отново ескалираха, съобщи снощи в „Телеграм“ украинският зам.-министър на отбраната Анна Маляр. "Започва двубой за овладяване на инициативата. Днес врагът се опита да напредне в тази посока, но без успех. А нашите отбранителни сили имаха известен успех", написа тя.

Ситуацията обаче се променя много бързо. Контролът над едни и същи позиции може да бъде загубен и възстановен два пъти дневно, добави Маляр. "Противникът активно реагира на всички наши действия и създава три отбранителни линии в заплашителни направления. На южния фланг, в района на Клещеевка, нашите войски се сражават, но напредват. За сметка на това боевете продължават на северния фланг".

В самия Бахмут руснаците непрекъснато обстрелват, опитвайки се да нарушат логистиката на украинците и да нанесат максимални загуби. "В същото време нашите защитници не позволяват на противника да се придвижва из града и да поразява с огън вражеските позиции", допълни украинският зам.-министър на отбраната.

На южната дъга около Бахмут Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са прочистили множество полета - североизточно от Клещеевка и по протежение на канала на Донбас. Повечето от последните доклади твърдят, че ВСУ са буквално на прага на Клещеевка. Силите на Руската федерация са били отместени от две важни горски крепости, съобщава един от най-достоверните профили в Twitter, следящ войната в Украйна (NOELREPORTS).

Руският пропагандист Семьон Пегов, поддържащ "Телеграм" канала WarGonzo, пише, че в бахмутското направление Въоръжените сили на Украйна, с подкрепата на артилерията, са провели щурмови операции край Озаряновка, Курдюмовка и Клещеевка. "Руските войски удържаха позициите си. На свой ред те контраатакуваха откъм Берховка и по магистрала М-03 в посока Минковка", твърди той.

(КАРТА) В направлението при Херсон позициита на ВСУ остават непокътнати при Антоновския мост. Въпреки че части от моста се срутиха, скривалищата, в които са се окопали украинците, издържат. ВСУ дори са увеличили присъствието си там. Пътят е напълно дистанционно миниран и руснаците едва могат да се приближат без сериозни щети.

ОЩЕ: Гаф на руското военно министерство с Антоновския мост, украинците освобождават още и още земя (ВИДЕА)

Руският "Телеграм" канал "Рибар" съобщава, че в посока Херсон боевете продължават при остров Антоновски, където десантните групи на ВСУ се спускат в района на разрушения мост. "Пълното прочистване на района е затруднено поради постоянния артилерийски огън на ВСУ от отсрещния бряг", гласи информацията.

(КАРТА) При Велика Новоселка, на границата между Донецка и Запорожка област, украинците са напреднали югоизточно от Ривнопил към Старомайорско и се намират в покрайнините на селището. Боевете там вече са започнали. Руснаците са изградили солидна отбрана на хребета южно от Ривнопил, докато ВСУ опитват да преминат тази линия източно от Приютно.

(КАРТА) В направлението Орехов - Токмак (и на юг към Бердянск и Мелитопол) в Запорожка област руският артилерийски обстрел е локализиран в горския хребет югоизточно от Пятихатко. Това потвърждава украинското присъствие там. Ширината на украинския напредък на север - североизток от Работин е с дължина 10-12 км. И руски, и украински източници потвърждават, че боевете се водят в покрайнините на селището.

"Рибар" посочва, че украинците понесли загуби на хора и техника там. WarGonzo пък пише, че ВСУ имали "малък напредък".

Семьон Пегов казва, че на Донецкия фронт Въоръжените сили на Руската федерация, с подкрепата на артилерията, отново провели щурмови операции в Мариинка и в югозападните подстъпи към Авдеевка, но пак без успех. По посока Луганск украинските войски се опитвали да контраатакуват откъм Торск, но без успех, твърди руският пропагандист.

Междувременно Анна Маляр изнесе данни колко високоприоритетни цели на врага са успели да поразят украинските сили през изминалата седмица. Става въпрос за 94 места с концентрация на войски, 22 зенитно-ракетни комплекса, 19 склада за боеприпаси и 7 командни пункта.

GMRLS counter battery fire led to the destruction of a 2S7 SPH and 3 Grad MLRS systems. https://t.co/28UBd3SG8H — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 3, 2023

А Германия и Дания обявиха, че ще доставят десетки танкове Leopard 1A5 на Украйна през следващите седмици, по думите на германския министър на отбраната Борис Писториус.

ОЩЕ: Шойгу: Русия е унищожила 100% от всички "Леопарди", доставени на Украйна от Полша и Португалия (ВИДЕО)