Украинската армия парира руската атака в Северодонецк и оказва натиск при Харков

Според цитиран в анализ на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната руски канал в Telegram, украинската армия е опитала контраатака северно от Харков. В тази информация има признание за частичен украински успех, но едно е ясно - че Украйна опитва да се възползва от съсредоточаването на руската армия върху Северодонецк.

Беларуската опозиционна телевизия NEXTA, чийто бивш главен редактор беше Роман Протасевич, публикува в Twitter информация, че при боевете край Харков е убит известен проруски сепаратист - Бурят Владимир Анданов.

The famous Buryat Vladimir Andanov (Vakhu) was liquidated near #Kharkiv. He had been fighting in the #Donbas since 2014. In particular, he became famous for this video from #Horlivka in which #Russian mercenaries name their cities of origin. pic.twitter.com/rrEleAatwQ