Украинската армия получи нова партида турски бронетранспортьори Kirpi с въоръжение (ВИДЕО)

Докато при предишната партида бронетранспортьорите бяха оборудвани с купол от отворен тип с 12,7 mm картечница M2 Browning, сега на тях е инсталиран дистанционно управляван боен модул - съдейки по кадрите става въпрос за модула ANUBIS на румънския производител Pro Optica, пише Defense Express в профила си в Twitter.

Стандарен за Kirpi е SARP модулът на Aselsan с дистанционно управление. Но според информация на изданието причината за смяната на бойния модул може да е, че румънският продукт не е преминал теста на Главното командване на турската жандармерия.

#Ukraine:Footage of the latest consignment of Turkish 🇹🇷 BMC KİRPİ MRAPs to Ukrainian forces has appeared- but these are particularly interesting, as they're equipped with Romanian 🇷🇴 Pro Optica ANUBIS RCWS, equipped with either a 12.7 or 7.62mm machine gun, plus thermal optics. pic.twitter.com/Hxz624dhEs