Литва предаде на Украйна още една партида бронетранспортьори

На Украйна е доставена допълнителна военна подкрепа - става дума за 12 единици бронетранспортьори M113 (10 от тях са оборудвани със 120-мм минохвъргачки и 2 с локатор за управление на огъня) и боеприпаси.

ОЩЕ: Няма да атакуваме Москва: Зеленски пристигна в освободения Херсон (СНИМКИ)

„Литва изпълнява задълженията си и сега 62 бронетранспортьори М113 за различни цели са изпратени в Украйна“, пише Анусаускас.

More military support from 🇱🇹 has reached its destination 🇺🇦. 12 units of M113 (10 units of 120 mm self-propelled mortars and 2 units of fire control tanks) and ammunition. Lithuania fulfills its obligations and now 62 M113 of different purposes have been sent to Ukraine. pic.twitter.com/XjJTLf1MK7