Украински военни разказват от какво имат нужда най-много: Войната вече е на ресурси (ВИДЕО)

Според казаното в статията, която се базира на думи на украински военни от самия фронт, в последните месеци в определени участъци и на определени места се стигнало дотам, че почти всички в украинските части били ранени и им се налагало да бъдат евакуирани за лечение, след което доста от ранените са се връщали.

Духът е висок, но сме смъртно уморени – това е другото послание от воюващите вече кажи-речи 2 години без прекъсване украински военни пред The New York Times.

Притеснение в САЩ: Дългият конфликт е в полза на Путин. Защо?

В момента руските и украинските сили се съревновават на технологично и тактическо ниво – и двете страни постоянно експериментират в търсене на оптимален успех особено при въздушната война. Затова и редовната и разширена западна подкрепа за ПВО и ракети за Украйна е критично важна – в краткосрочен и средносрочен план особено за защита на украинския военнопромишлен комплекс (ВПК). Това посочва в дневния си анализ ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Там се припомня материал на The Wall Street Journal отпреди 2 дни, според който украинците използват все повече FPV дронове (управляеми с видеокамера) за сметка на артилерия, но с тези дронове не може да се поразяват ефективно по-сериозно руски фортификационни съоръжения и укрепления. Но вече има категорични оценки, че руснаците наваксаха украинското превъзходство с дроновете и то чисто като количество, а друг голям проблем за украинската армия са руските лазерно насочвани бомби.

SBU unit Alpha with an overview of destroyed Russian equipment in the first week of 2024. Among the losses are APC's, self propelled howitzers, tanks but mainly Russian infantry being used as reactive armour. pic.twitter.com/upOvexQ9GX