Поредният руски удар: Украинската ПВО "пропусна" десетки ракети, включително "Кинжал"

Още: Ракетите "Кинжал": От "непобедими оръжия" до срам за Путин в Украйна (ВИДЕО)

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са успели да свалят 8 от 8 дрона клас „Шахед“. Останалите неутрализирани въздушни обекти са 18 от 24 ракети X-101/X-55/X-555, изстрелвани от въздуха. Другите 6 явно са поразили Украйна.

Ето какво свали украинската ПВО:

- 8/8 дрона "Шахед" (иранските дронове "камикадзе" - бел. ред.);

- 0/4 аеробалистични ракети Kh-47M2 "Кинжал";

- 18/24 ракети Х-101/55/555, изстреляни от въздуха;

- 0/7 балистични ракети S-300/400;

- 0/8 противокорабни ракети Х-22;

- 0/6 балистични ракети "Искандер-М";

- 0/2 противорадарни ракети Kh-31P.

The Ukrainian Air Force released numbers of the missile attack this morning. In total, 59 missiles/drones were recorded. Shot down: 8/8 Shahed drones 0/4 Kh-47M2 aeroballistic 18/24 Kh-101/55/555 air launched 0/7 S-300/400 ballistic 0/8 Kh-22 anti-ship 0/6 Iskander-M ballistic… pic.twitter.com/kkIztspeHj

"Атакувани са обекти от критичната инфраструктура, промишлени, граждански и военни съоръжения. Военните администрации ще докладват за последствията и жертвите на място", допълват от ВВС.

Рано тази сутрин стана ясно, че руснаците са вдигнали във въздуха няколко стратегически бомбардировача и са изстреляли десетки ракети по различни части на Украйна.

Загинаха най-малко 4 души, а 33 бяха ранени. Други все още може да са под развалините на разрушени сгради, съобщи вътрешният министър Игор Клименко.

Четете повече подробности: Хора под отломките и поразен мол след нова руска ракетна атака по Украйна (ВИДЕО)*

In Zaporizhzia, 4 victims are known. One person is in bad condition. As a result of the blast wave, windows in nine high-rise buildings were blown out and 6 private sector buildings were damaged. pic.twitter.com/AeA0219usv