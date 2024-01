Русия пак не внимава със своите: Пусна бомба в окупирана украинска земя

Той заяви, че бомбата FAB-250, която носи високоексплозивна бойна глава, не е нанесла поражения, съобщи агенция Associated Press (в случая цитирана от The Guardian). Властите не съобщават повече подробности.

Русия е окупирала части от Луганска област от 2014 г. насам. След пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. войските на диктатора Владимир Путин завзеха по-голямата част от региона, включително Рубижне.

Occupation authorities in Luhansk region report that a Russian plane dropped an aerial bomb over the town of Rubizhne According to the region's Gauleiter Pasechnik, there was an "out-of-order drop" of a 250-kilogram FAB-250 aerial bomb. pic.twitter.com/7hhhWnWiMD

Инцидентът става само шест дни след като Русия случайно пусна боеприпаси над село Петропавловка във Воронежка област и разруши поне една улица.

Руснаците се превърнаха в "експерти" да свалят и своя собствена авиация - сред по-пресните примери са свален боен самолет на 6 октомври 2023 и свален изтребител Су-25, наред с разрушаване на руски танк, през декември миналата година.

Междувременно на 8 януари стана експлозия на железопътните релси в Нижни Тагил - руски град в Свердловска област.

По предварителни данни - причината е детонация на взривно устройство, което е било прикрепено към една от цистерните. Недалеч от мястото на взрива се намира петролно депо. Сега районът е отцепен. Официалните власти все още не са коментирали инцидента.

An explosion on the railroad tracks in Nizhny Tagil



Preliminarily, the cause was the detonation of an explosive device that was attached to one of the tank cars. Not far from the site of the explosion is an oil depot. Now the area is cordoned off. Official authorities have not… pic.twitter.com/HynNSNHuIi