Украинският ефект: Сериозните щети в руска стратегическа база за горива - САТЕЛИТНА СНИМКА

Общо 4 резрвоара-цистерни в стратегическата руска база за горива "Кристал", в района на град Енгелс, Саратовска област, са напълно изгорели след две успешни украински атаки с дронове през тази година. Други 10 са понесли щети - това показват сателитни снимки с висока резолюция, който публикува британското министерство на отбраната. Атаките с безпилотни летателни апарати бяха извършени на 8-ми и 14-ти януари: Пожар извън контрол, загинаха пожарникари: Депото с горива на руската военна авиобаза "Енгелс-2" няма гасене засега (ВИДЕО).

От снимковия материал, който отразява положението към 21 януари, се вижда, че базата има общо 56 резервоара-цистерни. По информация в руски информационни източници те са способни да побират по няколко десетки хиляди тона горива. Базата е част от системата на "Росрезерв" - горивата в нея са предназначени за руската армия, за различни военни части в нея. Това показва увеличаващите се военни способности на Украйна за нанасяне на такива удари, коментира британското министерство на отбраната: Чак на шестия ден една от най-ценните руски бази за горива е угасена (ВИДЕО)

