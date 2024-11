Украйна е длъжна да балансира над пропастта след изборите в САЩ

Още преди президентските избори в САЩ, изпълнени с последици в дългосрочен план за Украйна, управляващите в Киев се съсредоточи да остане извън тази надпревара, ако е възможно, пише Foreign Policy.

"Изборите във всяка страна, която подкрепя Украйна, са важни за нас, защото могат да повлияят на нивото на подкрепа", счита Михаил Подоляк, съветник в администрацията на украинския президент Володимир Зеленски: "Разбира се, ние не се намесваме във вътрешния политически процес на САЩ. Ние не подкрепяме нито един от кандидатите."

В опит да маневрира, президентът Володимир Зеленски се срещна както с бившия президент Доналд Тръмп, така и с вицепрезидента Камала Харис по време на посещението през септември в САЩ. Пътуването обаче показа, че всичко може да се счита за намеса в американската политика: например посещението на Зеленски в завода за боеприпаси в Скрантън в Пенсилвания, който произвежда артилерийски боеприпаси за нуждите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), беше яростно критикувано от републиканците. Те бяха възмутени, че украинският президент е придружен от трима демократи и от нито един техен съпартиец. Още: Тръмп и златният век: Утре спира войната в Украйна. Или вдругиден най-късно

Докато руските войски продължават да напредват в Източна Украйна и Москва премества севернокорейски войски в района на Курск, Киев се опасява, че следващият американски президент няма да увеличи подкрепата до ниво, което би позволило на ВСУ да отблъснат руската армия и украинската да премине в офанзива.

"Уви, ние зависим от САЩ“, оплака се Соломия Бобровская, депутат от опозицията в украинския парламент. "Проблемът е, че ще ни бъде трудно независимо кой ще стане президент. Ако Тръмп спечели, Европа ще трябва да направи повече и ние да действаме по-независимо. Но дори и Харис да стане президент, тя ще продължи курса на Байдън, като не бърза с решенията, а това не е опция за нас", каза тя преди изборите и преди да стане ясно, че Доналд Тръмп ще е следващият американски президент.

САЩ остават основният съюзник на Украйна, откакто Путинова Русия отприщи пълномащабната война през февруари 2022 г. Вашингтон предостави на Киев подкрепа на обща стойност над 100 милиарда долара на няколко транша. Въпреки това, разочарованието назрява в Украйна поради факта, че Вашингтон се страхува от ескалация и в Съединените щати избухна дебат относно целесъобразността на по-нататъшната подкрепа. И двата фактора допринесоха за дългите забавяния на финансовата помощ и доставките на съвременни оръжейни системи. Така в началото на годината Вашингтон одобри пакет помощ от 61 милиарда долара едва след 6-7 месеца забавяне и все още не позволява на Киев да удари тила на Русия със западни оръжия. Още: "Путин мислеше, че Украйна ще се предаде. Сгреши": Лойд Остин със специален материал за Украйна

Зеленски използва посещението си в САЩ, за да представи на Байдън "план за победа" от 5 точки за Украйна. Той също така отново призова сегашния президент на САЩ или неговия наследник и други западни съюзници да позволят да се стреля с доставени на Украйна оръжия с голям обсег на руска територия. Планът също така предполага, че НАТО ще покани Украйна в Алианса. Досега Вашингтон само мълчи по всички въпроси.

Украйна вече усети последствията от приключилата президентска кампания. Украински анализатори и служители изтълкуваха отказа на администрацията на Байдън от нови мерки за подкрепа като опит да се избегнат критики от републиканците преди изборите.

"Може би настоящият президент все още не е казал последната си дума в геополитиката", каза Подоляк, изразявайки дълбоко вкоренената надежда в Киев, че след изборите Байдън ще се възползва от последните месеци на своето президентство и ще увеличи подкрепата за Украйна, както и се случва в момента: Тръмп победи и Байдън бърза да дава още оръжие на Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Пороят от пренебрежителни коментари на Тръмп за Украйна като цяло и за Зеленски в частност разтревожи украинците, както и ласкателствата на Тръмп към руския диктатор Владимир Путин, издирван от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца. "Продължаваме да даваме милиарди долари на човек, който отказва да преговаря", каза Тръмп на поддръжници на предизборен митинг в Северна Каролина в края на септември. През май 2023 г. бившият президент на САЩ също каза, че ако бъде преизбран, ще сложи край на конфликта за 24 часа.

This is what Donald Trump said one year ago. Let's see how he wants to solve the war.



"Before I even arrive in the Oval Office I will have the war between Russia and Ukraine settled. I will get the problem solved in rapid order, it will take me no longer than one day". pic.twitter.com/K3AKSYN9n6