Украйна е иззела от руснаците повече военно оборудване, отколкото е получила от Запада

От началото на пълномащабната инвазия на Путин Украйна е придобила като "трофеи" около 400 руски танка, 700 бронирани машини и 170 артилерийски системи - и то само според официалната статистика. Това е повече, отколкото е било предоставено от най-големите западни съюзници на Киев, пише Forbes.

The Armed Forces of Ukraine seized more equipment than they received from partner countries, - Forbes



According to documented data alone, the Ukrainian army trophied up to 400 tanks, up to 700 armored vehicles and 170 artillery systems from the "2nd army of the world"