Че е имало такъв удар стана ясно на 9 юни: Украински самолет порази цел на руска територия, атакуван е руски военен кораб (ВИДЕО)*

Според новата информация, командният пункт е бил разположен в базата за отдих Нежегол (която е част от кампуса на Белгородския държавен университет), близо до Шебекино. Този команден пункт е базата на управление на руската офанзива във Вовчанск (Волчанск на руски език), Харковска област.

Вследствие на удара за изчезнали се водят 8 руски офицери - най-вероятно всичките са мъртви.

Заслужава да се отбележи, че базата за отдих Нежегол се появи в списъците на целите на украинските въоръжени сили (ВСУ), за което руското разузнаване предупреди Шеста армия поне седмица преди удара. Контрамерки обаче не бяха взети, добавя "Шпионско досие".

/2. Location of the targeted building/claimed Russian command post on Kharkiv front.

(50.3819448, 36.8207541) pic.twitter.com/LkIRLg5DPP