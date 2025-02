Украйна елиминира руско летище за изстрелване на "Шахед"-и, удари пак руска петролна база (ВИДЕО)

Русия е спряла да използва летището Приморско-Ахтарск за изстрелване на дронове. Това твърди беларуската опозиционна медия NEXTA. Причината е, че Украйна атакува летището и изглежда е нанесла заначителни щети там: Украйна атакува летище, от което Русия изстрелва ирански дронове (ВИДЕО)

Косвени данни, потвърждаващи новината: През последните 2 дни Русия изстреля дронове "Шахед" от Милерово, Шаталово, Орел и Курск, но летището в Краснодарски край вече не е в списъка. Потвърждение за това има и от украинските ВВС.

Russia loses a launch site for Shahed drones



The NEXTA team reports that Russia has stopped using the Primorsko-Akhtarsk airfield for drone launches.



Over the past two days, Russia has been launching attack UAVs from Millerovo, Shatalovo, Oryol, and Kursk, but the airfield in… pic.twitter.com/0ZDtjQwwGg