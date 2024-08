Украйна и Русия започнаха преговори за размяната на военнопленници от Курска област

Украйна и Русия започнаха разговори за размяната на военнопленниците, заловени в Курска област по време на операцията на украинските въоръжени сили.

Киев не разкрива точния брой на пленените там руски военни, но се говори за стотици, пише Financial Times, позовавайки се на източници от украинското разузнаване. Само през днешния ден, 15 август, се появи информация за пленени наведнъж 102-ма руски военни в добре оборудвано бетонно укритие след акция на украинските спецслужби. Най-масовият удар на украинската армия за ден (ВИДЕА и СНИМКИ)

Както обяви и украинският президент Володимир Зеленски големият брой пленници в Курска област ще помогне на Украйна да си върне хиляди военни и цивилни, държани от руснаците от началото на руската инвазия. За Украйна това е фундаментално важен въпрос, каза Зеленски на 12 август. Зеленски: Путин започна с катастрофата на подводницата "Курск". Сега Курск ще е краят му

По-рано комисарят на Върховната рада по правата на човека Дмитро Лубинец заяви, че за първи път Русия сама е инициирала разговори за размяната на военнопленници, което е прецедент от началото на войната.

Ukrainian media outlet TSN managed to record more footage of the large group of Russian servicemen which were captured recently. pic.twitter.com/AvEpPcfuAh