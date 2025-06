Украйна: Искаме преговори за мир по същество, иначе спираме разговорите (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Трябват ни такива преговори, на които да се вземат решения". С тези украинският външен министър Андрий Сибиха изрази гледната точка на Киев за т.нар. втори Истанбулски мирен процес, в рамките на който досега имаше две срещи между делегации на Украйна и Русия. От украинска страна дипломатическото ниво беше до министъра на отбраната Рустем Умеров, докато от руска най-високопоставен беше Владимир Медински, един от съветниците на руския диктатор Владимир Путин на по-ниско ниво.

Украйна не е заинтересувана от повече разговори с Русия, освен ако не почне да се обсъжда споразумение за прекратяване на огъня, стана ясно от думите на Сибиха: "Ключово е да има примирие". Той повтори, че украинската страна иска да се работи за директна среща между Путин и украинския президент Володимир Зеленски. Сибиха се оплака и, че от руска страна има "пълна неадекватност", защото Руската федерация всъщност иска пълна капитулация на Украйна. Украинският външен министър пак повтори позицията на страната си, че санкциите срещу Русия трябва да се затегнат, особено що се отнася до петрола, както и газа плюс замразените на Запад руски активи: "Справедливо е да платят за своята агресия":

🇺🇦 Ukraine is no longer interested in talks with Russia unless they include a ceasefire agreement, says Foreign Minister Andriy Sybiiha. “We are open to meaningful negotiations that bring us closer to peace — not just exchanges.” pic.twitter.com/DMi9PRZNTc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 13, 2025

Русия се готви за военно бъдеще

Същевременно, Владимир Путин официално отвори темата за руската държавна програма за превъоръжаване. Той обяви, че от 2022 година насам руската ПВО свалила 80 000 въздуши цели, над 7500 от които ракети и "почти всички западно производство". Но въпреки тези думи, руският диктатор наблегна на следното – приоритет на руското превъоръжаване трябва да е модернизацията и производството на още ПВО, с включване на изкуствен интелект. Откъде ще дойдат пари за това и как ще бъдат осигурени необходимите ресурси за голям размах на промяна, предвид западните санкции, които затрудняват мащабния достъп на Русия до микроелектроника, остава неясно - Още: След операция "Паяжина": Путин нареди и Русия тества лазерни системи за борба с дронове

"Това е мое лично мнение, но трябва да декларираме пълна мобилизация". Това заяви чеченският генерал Апти Алаудинов, една от главните фигури в руското военно командване що се отнася до Курска област. Според него, Русия трябвало да почне да готви минимум 500 000 нови войници, но всъщност 1 000 000. Защо трябва въпросните хора да се мобилизират и обучават – защото е започнала Третата световна война, каза Алаудинов.

Commander of "Akhmat" Apti Alaudinov urged Russia’s leadership to launch a mass mobilization, calling to draft up to a million people, claiming the Third World War has already begun. pic.twitter.com/vws7NgYdqA — WarTranslated (@wartranslated) June 13, 2025

На този фон, директорът на Центъра за изследвания на украинската армия Валентин Бадрак официално обяви, че Украйна почва серийно производство на нова своя балистична ракета "Гръм-2" (Сапсан). Бойната ѝ глава е 480 килограма – толкова, колкото е руският еквивалент "Искандер". Повече за ракетата, припомнете си: Путинова Русия извъртя номер и с убитите войници. Украйна има своя балистична ракета (ОБЗОР – ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Изключително висока интензивност на боевете в Украйна – 225 бойни сблъсъка за 13 юни, с 5 повече на дневна база по официални украински данни. Руснаците са хвърлили 129 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 5 повече на дневна база. От тях 18 КАБ са пуснати в Курска област, на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думите на Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб от около 5200 изстреляни снаряда – почти без промяна на дневна база. Руската армия е използвала малко над 2800 FPV дрона "камикадзе" - с около 2300 по-малко на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново Покровското направление е най-тежко – там са спрени 58 руски пехотни атаки по украински данни. Още 32 руски пехотни атаки са били парирани в съседното от юг Новопавловско направление. Цели 35 руски пехотни атаки са отбити в Курска област. 26 пъти руснаците са опитали да пробият в Торецкото направление, 20 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление, 14 – в Краматорското, а 9 – в Северското.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува нов анализ на настоящата ситуация на фронта в Украйна. За най-горещите направления – Покровското и Новопавловското, той пише, че руското военно командване не се отклонява от опита си да пробие през Воздвиженка, за да може да атакува Константиновка. За тази цел руснаците се бият от Торецкото направление на северозапад по линиите Новоленовка – Яблоновка и Заря – Романовка, с цел да превземат линията Олександро-Калиново, където обаче украинците оказват ефективна съпротива (видеокадри от удари по руски позиции в района по-долу). На юг от Покровск, руснаците опитват да разширят фронта стабилно до границата с Днепропетровска област, като за тази цел им трябва пробив на линията Котляровка – Муравка. А западно от Курахово, руснаците изтласкват украинците от Олексиевка (Алексеевка) и така ще принудят украинците да отстъпят последните си позиции в районите на Константинопол и Богатир – нещо, за което Машовец вече предупреди като опасност – Още: Как Русия вижда мира в Украйна? Да стреляме по тях с "Орешник" (ОБЗОР – ВИДЕО)

Отделно, украинският военен експерт смята, че в Новопавловското направление, по-на юг към Велика Новоселка, ще има украинско отстъпление към Новопавловка – Поддубно и изоставяне на позиции по двата бряга на река Вовча. Боеве има в селата Комар, руски пробив от над 5 километра е осъществен между селата Богатир и Орадно, анализира Машовец, който счита Орадно за изцяло превзето от руската армия. Линията Комар – Алексиевка (от юг на север с поглед към Покровск) най-вероятно няма да бъде удържана от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), добавя той и казва: "Руските войски в това направление изглежда имат смазващо превъзходство като численост и оръжия". (КАРТА) Украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", се съгласява, че специално при Комар ситуацията за украинците е много тежка. А руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, директно твърди, че Комар е вече в руски ръце, без да дава геолокализирани видеодоказателства за това. Говорителят на украинското командване „Юг“ полковник Вячеслав Волошин коментира пред ведомственото издание на украинската армия Army Inform, че руснаците хвърлят все повече резерви в Новопавловското направление, вероятно идващи от Курска област.

Only 4? It looks like the Northern part is not under RU control. pic.twitter.com/8dNUN2iu83 — richardzai (@richardzai38580) June 13, 2025

"В сравнение с Донецка област, Днепропетровска област има по-ниска плътност на населените места, така че врагът ще напредва по-бързо. Не знам към кого да се обърна, така че поне на 40 км от фронта да започнат да копаят нормални окопи в горски пояси - със землянки, мрежи и т.н.", пише в своя канал в Телеграм украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов, част от батальона "Айдар". И добавя, че в Покровското направление руснаците трупат резерви в тила, без много тежка техника, разчита се на пехота и мотоциклети. Увеличава се броят на операторите на дронове, за да се спира украинската логистика. В тила врагът открива нови учебни заведения, а контролът върху нивото на образователната програма е строг, казва Бунятов.

Що се отнася до област Суми и Курска област, Машовец е категоричен – украинската армия извърши редица контраатаки и отблъснаха руските части по линиите Перше Травня – Константиновка и Ястребино – Кондратовка, както и Корчаковка – Андреевка плюс Варачино – Алексеевка. Руснаците са изткласкани назад и в района на Нови път, твърди украинският военен експерт. Той добавя, че руснаците се бият при Юнаковка, без засега да са успели да се укрепят на позиции в самото село (има обаче видеокадри от издигане на руското знаме в руините на една къща и руски твърдения, че цялото населено място е под контрола на руската армия) и се мъчат да пробият до пътя Юнаковка – Суми, минавайки между Яблоновка и Юнаковка. Машовец казва и, че е очевидно, че украинската армия е стигнала до източниците покрайнини на Тьоткино, Курска област, в района на местната бензиностанция. Това означава затруднена логистика за руския гарнизон в самото Тьоткино. "Общата ситуация в Сумското направление остава доста трудна за украинската армия, тъй като противникът категорично превъзхожда в това направление по численост на боеспособната пехота, която може да използва в настъпателни/щурмови операции с висока интензивност. Ако украинската армия все пак успее да задържи линията Новониколаевка-Яблоновка, това ще ѝ даде съвсем реален шанс да стабилизира общата ситуация в района на граничния руски клин", заключва Константин Машовец.

За Купянското направление, украинският военен експерт акцентира върху северния фланг и казва, че битката за село Кондрашовка, при река Оскол, ще е решаваща за организацията на отбраната на самия Купянск. Ако руснаците се укрепят в Кондрашовка, ще усложнят маневрите на ВСУ от Купянск до Дорошовка. Интерсно, но Машовец казва, че в Лиманското направление руските щурмови действия напоследък са по-ограничени. "Лиманското направление не радва с оптимистични прогнози. Близо до Торско и Заречно (източно фронтално от Лиман, през река Жребец) руснаците започнаха редовно да се укрепват на позиции вече в тила ни. Това показва, че отбранителната линия няма ясни граници и има остър недостиг на пехота и разузнавателни дронове", пише Станислав Бунятов. За съседното от юг Северско направление Константин Машовец предупреждава, че руските части вече се борят да превземат изцяло Верхнокамянско, с цел да стигнат най-после до Северск и да си подсигурят важна опорна точка за бъдеща голяма офанзива към Славянск и Краматорск. Руснаците искат да ликвидират Северското направление с бавно и с много жертви настъпление от изток на запад, но и с активни действия от юг, през Виимка. Въпросът обаче е, че в момента руските ресурси са по-ограничени, за да могат да осигурят бърз успех и в Северск, и на юг, при Часов Яр (Краматорското направление), отбелязва Машовец, който отчита цялостен опит за руско настъпление по река Северски Донец, също както пише и "Рибар" - с твърдение, че било превзето село Григоровка в Северското направление.

Russian forces have intensified assaults on positions held by Ukraine’s 63rd Brigade near Lyman. According to the brigade, there has been a notable rise in Russian soldiers surrendering—many doing so voluntarily. pic.twitter.com/mh7oX0dIv6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 13, 2025

Война и на дронове

И тази нощ в Бутурлиновка, Воронежка област, имаше взривове – там има руско военно летище. Местният губернатор Александър Гусев отрича в официалния си канал в Телеграм да има щети след атаката. Кремълският пропаганден телеграм канал Shot съобщава за взривове в Ставропол, където цел на украинска атака с дронове е било местното химическо предприятие. Губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров признава за атаката, казва и, че имало "паднали отломки (от дронове) в промишлената зона". "Това е критично предприятие от руския военно-промишлен комплекс. То произвежда до един милион тона амоняк и повече от един милион тона амониев нитрат всяка година - ключов компонент за експлозиви и артилерийски снаряди. Тук се синтезират меламин, оцетна киселина, метанол и калиев нитрат - вещества, които имат двойно предназначение и често се използват в производството на мини и реактивни снаряди", обобщава в канала си в Телеграм лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна. Руското военно министерство казва, че през нощта са свалени 66 дрона, 30 от които над Воронежка област, а други 10 – на Белгородска. Още 8 са свалени над Ставрополския край, а 6 – над Крим.

В Запорожието е има поражения след атака на руски дронове, но няма пострадали хора според информация на украинската спешна служба. Украинските ВВС казват, че тази нощ Русия е изстреляла 58 дрона клас "Шахед" по Украйна, свалени са 43:

