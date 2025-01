Украйна отново атакува Русия с дронове (ВИДЕО)

За сериозна атака с украински дронове по цели на руска територия съобщават очевидци. До момента е ясно, че е имало атаки в Саратов, Смоленск, Новгород, Ленинградска и Псковска области.

Moment of one drone being shot down during an attack on the Smolensk Aircraft Plant. pic.twitter.com/XHSw9x9Qe2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2025

Мощна атака е имало срещу Смоленск. Сграда е в пламъци, като за момента не е ясно какво точно е било поразено.

Russian locals filming a Ukrainian UAV striking nearby in Smolensk. pic.twitter.com/dsqEE7K44n — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2025

Според данни на очевидци в социалните мрежи, на града са се чули най-малко пет експлозии.

Ukrainian drones in the Smolensk region, reported by locals. https://t.co/lXva8xsTzc pic.twitter.com/neEmMA4xaH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2025

Според някои информации, атакуван е авиозавод в града, като се предполага, че е бил улучен, тъй като се разпространяват снимки на пожар в обекта.

Explosions in Smolensk. Impact on a yet unknown building is visible. https://t.co/lXva8xsTzc pic.twitter.com/ONHndWJgC7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2025

Появиха се кадри и на свалянето на дрон над завода. Руски източници твърдят, че всички заплахи са били елиминирани във въздуха, но на някои от кадрите се вижда поражение на земята.

В Саратовска област също са чути експлозии, активирала се е и противовъздушната отбрана.

Explosions in the Saratov region. pic.twitter.com/1AI6m4KLnD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2025

Дронове са забелязани и над Краснодарска област.

Ukrainian drones now spotted over the Krasnodar Region. https://t.co/UMDHSzIWnF pic.twitter.com/Agk5Qps7c1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2025

Нови атаки по Лиски

По-рано вечерта Украйна отново атакува петролна база на "Роснефт" в руския град Лиски във Воронежка област. Според очевидци, тя отново е в пламъци, след като отне пет дни на властите да я загасят. За удара по базата потвърди и губернаторът Александър Гусев. "Дежурните противовъздушни сили откриха и унищожиха няколко безпилотни летателни апарата. При падане на отломки от един от дроновете върху базата възникна нов пожар. Няма пострадали", заяви той.