Украйна отново атакува петролна база, която гори вече пети ден след предишно нападение (ВИДЕО)

Украйна отново атакува петролна база на "Роснефт" в руския град Лиски във Воронежка област. Според очевидци, тя отново е в пламъци, след като отне пет дни на властите да я загасят. За удара по базата потвърди и губернаторът Александър Гусев. "Дежурните противовъздушни сили откриха и унищожиха няколко безпилотни летателни апарата. При падане на отломки от един от дроновете върху базата възникна нов пожар. Няма пострадали", заяви той.

Arrivals in Liski captured on video. Explosions are heard, flashes are visible. pic.twitter.com/nUJtCcEXiZ

Според Гусев, на място работят пожарникари и няма опасност за населението. Опасността от нови атаки остава, уточни губернаторът на областта. Въпреки опроверженията за директно попадение, на кадри в социалните мрежи се виждат взривове на земята, което вероятно означава, че някои от дроновете все пак са достигнали целта си.

In Liski, Voronezh region, the oil depot is reportedly burning heavier than it did some hours ago according to locals. Likely another direct hit. https://t.co/xoQJNCQUss pic.twitter.com/PFMvjPlIxy